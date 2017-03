Szülni ment, majdnem meghalt. Nem a szülésbe, hanem egy fertőzésbe. Olyan baktérium került a gyermekét császárral világra hozó asszony műtéti sebébe, ami földdel, sárral nyílt sebbe kerülve okozhat akár halált is. Mivel a bélflórában is előfordulhat maga a baktérium, akkor a fertőzést egy szennyezett kéz érintése is elindíthatta.



A gázgangrénát nem egy lepukkant intézményben, hanem a régió legforgalmasabb klinikáján diagnosztizálták. Ott, ahol elsőként helyeztek el a bejáratnál kézfertőtlenítőt. Biztosan emlékeznek rá, a rezidensek kezdeményezték, majd kicsivel később a Rezidensek és Szakorvosok Szakszervezete is beleállt abba, hogy ha már ilyen sanyarú az egészségügy állapota, akkor minimum helyezzenek ki kézfertőtlenítőket az intézményekben. Szeged ebben élen járt, de vagy nincs pénz továbbiak kihelyezésére, vagy azok feltöltésére nem telik.



Nemrég egy fényképet posztoltak a közösségi oldalon, amely a kettes kórház egyik mellékhelyiségének borzalmas állapotát mutatta. Akkor elküldtünk néhány kérdést a klinikai központnak. A Szegedi Tudományegyetem kommunikációs stábja heteken át nem válaszolt arra, hogy milyen forrás áll rendelkezésre a karbantartásokra, fertőtlenítő festésekre.



Magyarul, nem is tudjuk, hogy kinek, miből kellene gondoskodnia a kézfertőtlenítőkről.



Egyszerűen megáll az ész. Hogyan kerülhet a klinikára egy legfeljebb a földeken dolgozó napszámosokra veszélyes baktérium? Persze az én wikipédiás tudásom nagyon kevés. Lehet, hogy van erre magyarázat. Egyelőre vizsgálódik a klinikai központ.



Azt csak félrefordulva jegyezném meg, hogy az ügyet szerencsésen megúszó anyuka fogadott orvosa nem volt jelen a császárral született gyermek világra jötténél.