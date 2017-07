A gázpalackra gyermekkoromból emlékszem. Nagyszüleimnél akkoriban – mint sok helyütt máshol – még nem volt vezetékes gáz: fával fűtöttek, de a sütéshez-főzéshez a kiskonyhában palackos gázt használt nagymamám. Ma már a gázpalack általában a kevésbé jómódú családok mindennapi kelléke. Olyan házaknál is látni, ahol korábban bevezették a földgázt, utóbb azonban a hátralékok miatt kikapcsolták. Kicsit olyan, mint az előre fizetős villanyóra: ha van pénz, lehet cserélni a palackot, ha nincs, nem.



Most, mint hírlik, vége a gázpalackellátás falun régóta megszokott rendszerének. Ezentúl a tartályt csak boltban, telefonon vagy interneten keresztül lehet megrendelni, esetleg személyesen hazaszállítani. Sokan ez utóbbi megoldást választják, és biciklin, motoron zötykölik hazafelé azt, amiből a sparhelt kapja majd a gázt. Veszélyes? Az. Amikor ilyet látok, nekem néha a robbanómellénnyel felszerelt terroristák jutnak eszembe. Erre azonban nincs is feltétlenül szükség: a palackot előre egyeztetve kiviszi a gázfutár, sőt néhol a falugondnok is, ha szépen megkérik.



Az új rendszer persze körülményesebb, mint a régi volt, mégis biztonságosabb. Amikor valahol gázpalack robban fel, általában az derül ki, hogy azt feketén töltötték, vagy ki tudja, honnan szerezték be. Ha ilyesmi ezentúl ritkábban fordul majd elő, már megérte a szigorítást bevezetni.