Gázos sztori

Isten látja lelkem, pozitív hangvételűt akartam írni, például a világhíres szegedi halászléről, aztán jött a hír, hogy már számszakilag is bizonyított: állambácsi átvág bennünket a földgázzal. Ha már így alakult, arra használnám ezt a 40 sort, amire való, és elmondom, mit gondolok arról, hogy az állam – tehát mi magunk – túlárazza a földgázt, saját magunknak. Persze nem önszántunkból, hanem a megbízottjaink teszik mindezt, némiképp suttyomban. A földgáz állami nagykereskedelmét bonyolító Magyar Földgázkereskedő Zrt. megközelítőleg 51 milliárd forintos haszonnal dolgozott tavaly. Innen is gratulálunk a tisztességes eredményhez! Ha igazak a számítások, 22 ezer forinttal megrövidítették minden egyes lakossági fogyasztó pénztárcáját. A módszer egyszerű: a szintén állami gázszolgáltatónak drágábban adták el a földgázt, mint amennyiért a világpiacon vették. Megtehették, hiszen a gáz magyarországi hatósági ára még mindig a 2014-es szinten van, a világpiacon ez az energiahordozó viszont olcsóbb lett az elmúlt 3 évben.



Nekem tökéletesen mindegy, hogy ki örül a busás hasznot termelő cégnek, és ki fogja fel ezt az 51 milliárdot a lakosságon behajtott „ágazati különadóként". Engem az érdekel, hogy az a 22 ezer forint, amivel többet gomboltak le rólam a kelleténél, mire megy el. Mert ha esetleg egy későbbi, világpiaci gázáremelkedést kompenzáló költségvetési puttonyba kerül, akkor meggyőzhető vagyok. Ha babgulyás, kisvasút, helikopter, jacht, netán horvátországi fociakadémia lesz belőle, akkor már kevésbé leszek megértő.



Gázos a sztori, már csak azért is, mert a rezsicsökkentés a regnáló politikai kurzus egyik kedvenc fegyvere. Biztosa is van, a NER egyik zászlóvivője, a "kisemberek", tehát a mi védelmezőnk. Nem állítom, hogy nem lett olcsóbb a gáz a 2010 előtti "nemleszgázáremeléses" korszakhoz képest, de ez a matek a közel 51 milliárddal akkor sem jön ki. A választó meg csak olyan, hogy gyakran számolgat fizetés és választások előtt.