Most úgy áll, hogy vasárnap reggel Algyőn kinyitnak a szavazóhelyiségek, én pedig elmegyek szavazni. Nem olimpiai méretű, csak kicsi, helyi érdekű véleménynyilvánítás ez. Eldöntöm, akarom-e, hogy a községünk melletti telken egy görög tulajdonú kft. vegyipari üzemet építsen. Kedden a görög cég bejelentette, már nem akar ott építkezni. A szavazólapok viszont elkészültek, a választópolgárokat értesítették, a költségekre szánt pénz nagy részét elköltötték.



A Nemzeti Választási Iroda szerint a referendumot a jogszabályok szerint már muszáj megtartani. A bizottságok tagjai letették az esküt, ott kell majd ülniük egész nap. Nyilván lenne jobb dolguk vasárnap, ahogy nekem is. Semmi haszna odamenni, kétségtelen – értelme szerintem mégis van.



Azt nem szeretném elmondani, mit gondolok a görög üzemről. Kár lenne bekapcsolódni az elmérgesedett vitába. Jó néhány fórumon, ülésen részt vettem, figyeltem a hozzászólókat, aztán a Fidesz vezette többség és a polgármester, meg a vele tartó függetlenek háborúját, amely a görögök elmenekülése után sem ért véget. Huszonkét éve írok újságot, láttam sok ilyen helyzetet, embereket, akiknek akkor csillog a szemük, ha baj van. Nagyon rosszulesik leírni, hogy Algyő közélete mára pont olyan lett, mint az országé. Naivitás, de úgy érzem, ha elmegyek szavazni vasárnap, azzal hozzájárulok ahhoz, hogy helyreálljon valamiféle békesség. Azt hiszem, amit elkezdtünk, azt így lehet tisztességesen befejezni.



Ez most egy olyan ország, ahol a kormány második-harmadik embere nyílt színen jogszabálysértésre biztat egy önkormányzatot. Lázár János szerdán azt javasolta az algyői képviselő-testületnek, fújja le a népszavazást. A Fidesz vezette többség döntött, ahogy ő ajánlotta. A jegyzőre hárították a felelősséget: a törvénnyel megy szembe vagy a politikusi tekintéllyel. A tisztségviselő az utóbbit választotta. Jó, hogy megteheti. Lehet, ezt nem felejtik el neki – és szeretném is, ha nem felejtenénk.