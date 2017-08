Gyalogkampány

Bevallom, néhány órával ezelőttig gőzöm sem volt arról, hogy ki is az a Borut Pahor. Ha Önök közül van, aki szintén nem tudja, ő volt a Szlovén Köztársaság 8. miniszterelnöke, jelenleg a köztársaság (jaj, de szeretem ezt a szót leírni) 4. elnöke, aki ősszel újból megméretteti magát.



Az 54 éves Pahor mellesleg kommunista volt a régi rendszerben. No, de ezért most ne álljunk neki szapulni. Itthon sem sokan vannak a 40 fölötti korosztályból, akik legalább a Kommunista Ifjúsági Szövetségnek (KISZ) nem voltak akkoriban tagjai. Attól még lehetnek/lehetünk rendes emberek.

Pahor, aki szociológus, politológus és újságíró szakot végzett, azzal lett most érdekes sajtóhír, ahogy kampányolni indult. A szabadsága alatt gyalog járja be az Őrihodostól a Pirani-öbölig tartó szakaszt. Napi 40 kilométer lesz a távja. Az őszi választáson egyébként nem pártszínekben indul, mint 2012-ben, hanem függetlenként. A gyalogkampányra a fia és két újságíró kíséri el. Vannak, akik populistának tartják, mert imádja a közösségi oldalakat. Hazájában Instagram-királynak is hívják. Szívem szerint ezt a kampányolási módot itthon törvényileg tenném kötelezővé, hogy kizárólag így lehessen harcolni a választók kegyeiért. Első körben a kormányfőjelölteket küldeném a gyalogtúrára, ami nemcsak az ő testi egészségüknek tenne jót, hanem a mi lelki egészségünknek is. Nem lennének óriásplakátok, nem folynának a csapból is, meg a híradásokból is a jelöltek. Megmaradna a kampánypénz. Csak a gyaloglással kaparhatnák ki maguknak a gesztenyét. Lehet, hogy pár hét alatt másképp látnák az ország helyzetét. Testközelből tapasztalnák meg, hogy is él igazából az istenadta nép. Lenne téma a szelfihez és a posztoláshoz. Tökös nemzeti konzultáció alakulhatna ki.