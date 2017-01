Belém égett tavaly egy nyomorult család sorsa, különösen a kisebbik lányuké. Elképedtem, hogy nincs két gyerek náluk ugyanattól a szülőtől, de apák és anyák sincsenek már együtt, mert a szegénység és ki tudja, mi minden elsodorta őket egymástól. Most viszont van két felnőtt és két gyerek egy fedél alatt, akik ideiglenesen meghúzhatták magukat egy tanyán. Talán mert rákérdeztünk a sorsukra az önkormányzatnál, talán mert annak magától is eszébe jutott tenni valamit a szerencsétlenekért, akik hirtelen fűtés nélkül maradtak a mínuszokban.



Engem mégsem ez rendített meg igazán, hiszen ott motoszkál a gondolataimban, hogy igenis tehetnek róla, ha ilyen ágrólszakadtak. Az viszont nagyon meglepett, amikor a tinilány mesélni kezdte, hogy állt neki gyűjtést szervezni az ideiglenes családja számára. És mert annyira nem volt semmijük, megkereste a közösségi hálón az ország másik végében élő édesapját, hátha van olyan helyzetben, hogy pénzt küldhet. És küld azóta is rendszeresen. És a csillagszemű kislány fogta és megmondta az anyjának, hogy a születendő újabb testvérét legfeljebb három évre adhatja nevelőotthonba, azalatt össze kell szednie magát, hogy hazahozza a jövevényt, aki semmiről sem tehet.



Amikor megkérdeztem a gyereket, mi lesz, ha nagy lesz, azt mondta, az anyja ügyvédnek szánja. Van hozzá agya. Ő mégis mást akar. Tudják, mi lenne szíve szerint? Esküvőszervező. Pedig olyat még nem is látott. Amikor kikísértek bennünket, a lányka rászólt könnyeit törölgető anyjára: Anya, nézd gyerekfejjel és nevess! Hát jól figyeljetek, ti, politikusok, akik idén kampányba rántjátok az országot, és a gyerekszegénység eltűnéséről szónokoltok, vagy éppen a szegénységellenes programotokkal hozakodtok elő. Hogy valamelyikőtöknek higgyünk, ahhoz nekünk is gyerekfejjel, naivan kellene néznünk az ígéreteiteket. De nevetni már nem tudunk.