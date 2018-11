Versenysportoló gyerek édesanyjaként időről időre elcsodálkozom azon, hogy mennyit változott minden néhány évtized alatt ebben a világban. Annak idején én úszóként reggel és délután lejártam az uszodába, közte ettem a menzán a minőséginek nem nevezhető kosztot. Versenyeken esetleg két rajt között betoltam egy kis banánt vagy csokit speciális étrend gyanánt, és gyakorlatilag senki nem kerített nagy feneket annak, hogy sportoló vagyok.



Ehhez képest mit látok most? Alsós gyerekek porokból készült italokkal a kezükben flangálnak a medenceparton, megy a szülői kupaktanács, hogy kálciumot vagy magnéziumot kell adni edzések után, az edző pedig szúrós tekintettel sorolja, milyen bűnös nasikat lát az úti csomagban, és szülői értekezleten magyarázza el – egyébként teljesen helyesen –, hogyan kellene táplálkoznia egy gyereknek, aki napi 2 órákat edz.



Ma már a gyereksport sem hobbi vagy csupán hasznos időtöltés izgága kicsik számára: viszonylag korán megkezdődik a versenyeztetés és ezzel együtt a fokozott terhelés. Nem ritka, hogy heti 10–15 órát sportolnak, hétvégén bajnokságokra járnak, mindezt pedig abban az időszakban, amikor szervezetük fejlődik, csontozatuk alakul.



Az edzők és a szülők már komolyan veszik a gyermeksportot, tudományos oldalról is igyekeznek felkészülni arra, mi a legjobb a gyereknek és mi az, ami árt. Míg egy generációval ezelőtt mindez csak a felnőtt élsportolóknak járt, ma már ezzel a szemlélettel nevelődik fel az utánpótlás-generáció is.



Örömteli, hogy Szegeden – elsőként az országban – az orvosok is felismerték ezt a trendet, és egy komplett ellátórendszer jött létre, hogy mindehhez hátteret biztosítsanak. Hogy például ne kelljen szakrendelésről szakrendelésre vándorolni és hónapos várólistákat kivárni egy sérüléssel akkor, amikor minden kihagyott edzés komoly hátrányt jelent a felkészülésben. Abban a felkészülésben, amely akár egy életpályát is meghatározhat.