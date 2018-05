Akinek nincs gyereke, nem ünnepelhetett vasárnap. Kicsit egyedül, magányosan érezhette magát. Míg a többi korabeli felnőtt, osztály- és munkatárs, barát a boltokat járva igyekszik kitalálni, minek örülne igazán – kortól és nemtől függően – csemetéje, addig ő otthon ül, bekapcsolja a tévét, és jobb híján bután bámul a fény felé.



Persze ez sem igaz: politikusi szintű csúsztatások, ferdítsek találhatók benne. Amiért őszintén szégyellem magam. Mi sem szeretnék kevésbé lenni, mint magyar politikus. De ne rontsuk el a gyerekek ünnepének még a másnapját sem ilyen botor gondolatokkal.



A lényeg: mindenki volt gyerek, illetve, amíg a szüleink élnek, azok maradunk. Ez ellen sokan tiltakoznak, közölve édesapjukkal és édesanyjukkal – írhattam volna fatert és mutert, de az túl prózai, közönséges –, már nem vagyok gyerek, felnőttem! Vegyétek már észre! Észrevették. És nem feltétlenül a függetlenséget kinyilvánító kirohanásokból. Életünkből, életvitelünkből.



Bár az is igaz, nem mindannyian vagyunk képesek felnőni, mindig várjuk a támogatást, a simogatást, az ösztönzést, a segítséget. Anyagilag is. Az ilyeneké valóban élethosszig tartó gyereknap. És ami érdekes, családjuk, szüleik mégsem tudják őket annak tekinteni. Szeretnék, ha végre felnőtt gyerekek lennének – önállóan, felelősséggel, családdal és gyerekkel.



Akadnak, akiknek nincsenek gyerekei, és/vagy már nincsenek, nem élnek szüleik sem. (Érintett vagyok, édesanyám 2015. július 29-én hunyt el, édesapám már 80 éves.) De ők is gyerekek, és a születési és halotti évfordulókon, illetve gyermeknapokon kaphatnak ajándékot. Rájuk gondolva szép emléket, útmutatást – a felnőtté váláshoz. Ilyenkor ők is tudják, ismét együtt vagyunk. Ismét gyerekek vagyunk. És ez az igazi gyermeknap.