Rosszak a fogaim sajnos. Ezen nincs mit szépíteni. Miért rosszak? Elsősorban hanyagság, a nem megfelelő táplálkozás, a dohányzás, no meg az örökölt gének, és az elmaradt gyerekkori fogszabályzás miatt. Éppen ezért kezelni kellene. 2014-ben még Budapesten dolgoztam, amikor gyorsan kellett egy hidat csináltatni, nyilván magánorvosnál. 400. És ez nem a híres film, plusz száz, hanem ennyi ezret kértek érte. Nem csoda, hogy még mindig nincs kész teljesen. Ezért is örültem meg, hogy újra vidékre költöztem, Szegedre. Most megint menni kéne jó pár kezelésre. Gondoltam, kábé feléből megúszom, mint Budapesten, mire jött velem szembe Timár Kriszta kolléganő cikke, hogy: fővárosi árakkal dolgoznak a szegedi fogorvosok. Bevallom, először bepöccentem. Most se lesz normális fogam, mivel fogom így elharapni a keménykedő Veszprém-szurkoló torkát, ha eszkalálódik a helyzet?



Aztán azért tovább olvastam, és meglett a magyarázat. Bajusz Örs parodontológus szakorvos elmondta, hogy a speciális ellátási formákban szinte ugyanazokkal az árakkal dolgoznak az országban a szakemberek, az olyan alapfeladatoknál azonban, mint például a tömés vagy a gyökérkezelés, akár két-két és félszeres is lehet a különbség. Szegeden pedig a fővároshoz hasonló árak vannak. Mégpedig azért, mert egyetemi városként nálunk jó szakemberek dolgoznak. A magánszektorban akár két és félszeres árkülönbség is lehet az alap fogászati beavatkozások ára között attól függően, hogy az ország melyik városában végeztetjük, de még mindig Szegeden a legdrágább minden a felmérés szerint. Tehát a jó szakembernek ára van, amivel nincs is gond. Bajusz doktor azt is mondta, hogy a legolcsóbb (magán) árak helyett inkább a klinikát válasszák a népek, ott ugyanis biztos, hogy magas színvonalú szakmai kontroll mellett végzik a kezelést. Ja. Csak mit csinálnak azok, akiknél nincs klinika, az árak meg húzósak, indítanak egy Mónika Show-t?