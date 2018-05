Ha látszik a rendőr

Küzdenek a rendőrök, mint malac a jégen azért, hogy kevesebb közlekedési baleset történjen, főleg kevesebb halálos közlekedési baleset. Ezért is csatlakoznak rendszeresen az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, a TISPOL kezdeményezéséhez, a Speedmarathonhoz. Ez nagyjából arról szól, hogy az ország, és így a megye több pontján is mérik a sebességet, egy napon, 24 órán keresztül. A rendőrök úgy általában nem viccesek, de ebben az akcióban mégis van poén, mégpedig az, hogy a helyszíneket már egy héttel a nagy nap előtt bejelentik, tehát lehetne rá készülni. Ráadásul, ami még szórakoztatóbb, lehet helyszínt is javasolni, azaz nem feltétlen oda rakják a traffipaxokat, ahova amúgy tennék, hanem meghallgatják a népeket, ők mit szeretnének.



Na, ezek ellenére láttunk, vagy inkább hallottunk furcsaságokat hétfőn. Újszegedre, a Derkovits fasorra hívták a sajtót délután fél kettőre, hogy nézzük meg, hogy telik a 24 óra körülbelül fele után az akció. Az a jó hírünk, hogy a preventív jelleg megvalósult, mert amíg a helyszínen voltunk egy gyorshajtó sem akadt horogra. Ránk például már messziről villogtak, hogy vigyázzunk, mert mérnek. Persze nem kell nagyon örülni, vannak ostobák, és/vagy felelőtlenek az utakon, az ugyanis gyakorlatilag azonnal kiderült, hogy itt nem fogtak gyorshajtót. A megye más részein volt, aki az egyébként szép rikító és út mellett álló sárga mellényes rendőrök, plusz az előre megadott időpont és helyszín ellenére beleszaladt egy feljelentésbe, annyival ment. És valószínűleg nem egy, nem kettő ilyen sofőr volt. A teljes adatsort majd később az Országos Rendőr-főkapitányság közli, azt akkor lehet újra csodálkozni. Mindenesetre a Speedmarathon arra tökéletesen jó, hogy bebizonyítsa, ha kint van a rendőr az utcán, ha látják a járőröket, az tényleg jelent valamit. És ez valószínűleg nem csak a sebesség mérésekor van így.