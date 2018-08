Miközben Makó egy új iparág, a turizmus meghonosításán fáradozik, a város nevét szerte a világban még mindig a hagymáról ismerik – nem véletlen, hogy fürdője is ezt felidéző nevet kapott. Pillanatnyilag úgy tűnik, az igazi, eredeti makói vöröshagyma ma már tényleg csak mint figyelemfelkeltő marketingeszköz létezik. Akik még termesztik, nosztalgiából, hagyománytiszteletből teszik, no meg azért, hogy messziről érkező vendégeiket meg tudják lepni ilyesmivel.



Az idősebbek még jól emlékeznek, hogy valaha a szövetkezeteknél, egyéni gazdálkodóként 8–10 ezer ember élt meg közvetve vagy közvetlenül a vöröshagymából, és volt, hogy a termést vagonszámra szállították el a Maros-parti városból. Ennek a világnak vége. A makói hagyma, amely két év alatt fordul termőre, és éppen ezért beltartalmi értékében különlegesen gazdag, de ugyanezért nem gazdaságos termeszteni, már nemcsak csatát vesztett a piacon, de úgy tűnik, a háborút is elbukta. Mindezt úgy, hogy immár uniós védjeggyel rendelkező, hungarikumként is elismert termék.



A Hagyma Terméktanács most új fajtát keres helyette – ez évtizedes munka lesz, és jó kérdés, hogy megéri-e a fáradságot. Lehet, hogy ideje lenne e helyett inkább az idegenforgalomra koncentrálni? Én mindenesetre drukkolok a most folyó fajtakísérlet sikeréért. Hiszen a termesztéshez a generációkon átívelő tudás, a kedvező klíma, a jó föld továbbra is megvan, és ezt nem kihasználni legalább akkora vétek volna, mint ha ugyanezt tennénk a marosi gyógyiszappal vagy az itteni földből kinyerhető termálvízzel.