Őszintén szólva egészen sokáig azt gondoltam, hogy rabszolgák már réges-rég nincsenek. Legalábbis rendszerszerűen biztosan nem. Tekintsünk el az őrültektől, amikor azzal adunk felmentést az emberiségnek, hogy aki ilyenre képes, az nem normális.



Az vágott mellbe, amikor azzal szembesültem az elmúlt évtizedekben, hogy bizony, ez végeredményben elfogadott dolog. Persze nem láncra verve, lakat alatt „tartják" a rabszolgákat, hanem valahogy mégis uralják őket. „Kapott enni, volt ágya, fizetése, nem volt bezárva" – védekezett az a gazda, aki ebben az országban elsőként állt a bíróság előtt kényszermunka bűncselekménnyel megvádolva. Látszott az idős, szemmel láthatóan egész életében az állatokból, gazdálkodásból élő férfin, hogy érti a szavakat, de ő úgy élte meg ezt a munkásaival ápolt viszonyt, mint aki valójában segíti őket. Hiszen hova is mehetnének, mit csinálnának nélküle ezek a szerencsétlenek? És valóban, a „gyámság alatt" élő csóringerek is természetesnek mondták, hogy napfelkeltétől napnyugtáig és tovább is dolgoznak, már bocsánat, de „szaréhugyé", ráadásul azt a pénzt is a gazda felesége osztja be.



Hajlító kényszer – amivel a bírónő szerint mégis kényszermunkán érték tetten a gazdát – az, amikor ugyan van választási lehetősége a kényszerítettnek, de a főnök vagy a pénz visszatartásával, vagy más módon mégis sakkban tartja az amúgy is talán akaratában gyenge embert. A Dél-Alföldön csak becsülni lehet azok számát, akik hasonló függésben élnek. Egyszer egy ilyen lélekölő helyen találkoztam egy asszonnyal, aki elöljárónak szólított. Megszokta, hogy aki egy kicsit is jobb ruhában van, az csak „feljebbvaló" lehet.



Vajon azzal, hogy négy éve bűncselekménynek számít a kényszermunka, majd eltűnik a rabszolgaság? Kötve hiszem. A makói ügyön kívül egy hasonló eljárás folyik. Négy év alatt kettő.