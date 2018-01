Hajrá, egészség!

Ismeri azt az érzést, amikor megállás nélkül folyik az orra, nem győz kapkodni a papír zsebkendő után? Amikor a köhögéstől majd leszakad a háta, és úgy rázza a hideg, hogy öt vastag takaró alatt is vacog? Aztán pár perc múlva meg annyira melege van, hogy legszívesebben kiülne a hideg udvarra?



A kezei és lábai pedig annyira fájnak, mintha egy középkori kínzóeszközzel gyötörték volna órákon át? Ha ismeri, akkor minden bizonnyal már Ön is volt influenzás. Engem is legyűrt néhány éve. Inkább növesztenék púpot a hátamra, mint hogy újból el kelljen viselnem az influenza tüneteit.



Tudom, hogy mint annyi minden másban, az ország az influenza elleni védőoltás kérdésében is két részre szakadt. Vannak oltáspártiak, mint például én, és olyanok, akik ellenzik. Akik nemet mondanak rá, elsősorban a mellékhatásokra hivatkoznak.



Mások azt mondják, ez csupán a gyógyszergyártók biznisze. Megint mások a szervezetük immunrendszerének erősítésére esküsznek. Ez utóbbi szerintem minden körülmények között fontos. De az a fránya vírus, ami ráadásul évről évre változik, még a legerősebb immunrendszeren is képes utat törni magának.



Január közepén átléptük a küszöböt, megint itt a járvány. Egyre több a beteg. Ami viszont jó hír, egyelőre Csongrád megye jól áll, ami a szakemberek szerint annak is köszönhető, hogy egyre többen kérik a védőoltást.



Ha mégis elkapták a vírust, bástyázzák körbe magukat zsebkendővel, kövessék az orvos utasításait, és feküdjék ki a betegséget. Mert van, ami még az influenzánál is rosszabb, az pedig a szövődmény. Abból még hosszabb idő, míg talpra áll az ember...