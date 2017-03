Halálos butaság

A szakemberek a múlt hét elején még azzal nyugtattak mindenkit: a kötelező védőoltásnak köszönhetően valószínűleg nem veszélyezteti Magyarországot a romániai kanyarójárvány.



A makói rendkívüli sajtótájékoztatón szombaton kiderült, a városi kórházban zárlatot kellett elrendelni, mert tíz munkatársnál már jelentkeztek a betegség tünetei. Mostanra világos, a probléma sokkal összetettebb annál, hogy néhány mondatban minden fontos szakmai részletét el lehessen magyarázni. Hogy tényleg komoly dologról van szó, azt jól jelzi, hogy Romániában több mint háromezren megbetegedtek az elmúlt egy évben, 16-an meg is haltak a kanyaró súlyos szövődményeiben. A legtöbb esetet épp a szomszédos Bánságban regisztrálták.



A járványügyi szakemberek már évek óta arra figyelmeztetnek, a védőoltásokkal kapcsolatos tévhitek megállíthatatlan terjedése miatt valós veszély, hogy visszatérhetnek Európába olyan rettegett fertőző betegségek, mint a kanyaró, a járványos gyermekbénulás vagy a torokgyík. Hiába az intelem, a butaság halálos. A romániai járvány fellángolásának hátterében is az állhat, hogy 2014-ben televíziós személyiségek és az ortodox egyházhoz közel álló alapítványok oltásellenes kampányt indítottak. Ennek hatására tömegesen kezdték megtagadni a szülők a vakcina beadatását.



A kanyarót sokáig a himlőnél is veszedelmesebb kórnak tartották, 1848-ban Hawaii 150 ezer lakosából 40 ezer halt meg egy járványban. A WHO adatai szerint még 2000-ben is világszerte 40 millióan betegedtek meg, és a védőoltással megelőzhető betegségekben elhunyt 1,7 millió gyermek majdnem felének a haláláért a kanyaró volt a felelős. Miközben az oltóanyagot már 1958-ban előállították, és mára széleskörűen elérhetővé vált. Mindenhol fontos lenne a lakosság átoltottságával biztosítható nyájimmunitás, hiszen egyes csoportok, például a csecsemők, a szervátültetettek nem kaphatnak védőoltást. Őket csak a belátó, bölcs többség védettsége óvhatja meg.