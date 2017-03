A megválasztása utáni napokban azt írtam Donald Trumpról, hogy az elnöksége globális kockázat. Akkor több olvasói levelet is kaptam: egyrészt honnan veszem a bátorságot, hogy Trumpot pszichopata bohócnak nevezem, másrészt nincs ezzel a jóemberrel semmi baj. Nos, alig telt el két hónap a beiktatása óta, és már most látszik, hogy nagyon is baj van vele.



Miközben a Meteorológiai Világszervezet kedden jelentette: 2017 is a szélsőséges időjárás éve lesz, és 32 éve és 2 hónapja folyamatosan melegebb van, mint a 20. századi átlag, Trump elnök költségvetési előterjesztésében szisztematikusan támadja a környezetvédelemmel és klímakutatásokkal foglalkozó amerikai intézményeket.



Legtöbbjük büdzséjét 20-30 százalékkal vágná vissza, ami azért globális ügy, mert ezek a központok világméretű tevékenységet folytatnak, nem elkendőzve azt, hogy az amerikai kormányok közel sem tesznek eleget a környezetvédelemért. Tehát, ami most az Egyesült Államokban történik, annak a Kárpát-medencére is komoly hatása lesz. Évekre, évtizedekre vetheti vissza a kutatásokat, és felgyorsítja a bolygó klimatikus haláltáncát. Ha a Trump-féle költségvetést megszavazzák, akkor az közvetve hatást gyakorol a Föld jelenleg is krízisben lévő részeire. Még több lesz a klímamenekült, akik nem Amerikába, hanem Európába vándorolnak majd.



Szerencsére találunk pozitív történetet is. A 19 éves, német Felix Finkbeiner Plant-for-the-Planet (Ültess a bolygóért) nevű csoportja – az ENSZ segítségével – 14,2 milliárd fát ültetett el 130 országban, és gyermekek tízezreit igyekszik környezettudatos életre nevelni. Finkbeiner többször felszólalt az ENSZ-ben, egy interjúban pedig így fogalmazott: „A klímaváltozás áldozatai leszünk. A saját érdekünk, hogy a gyerekek cselekedjenek.



Nem várhatunk addig, míg a generációjuk lép a mostani felnőttek helyébe húsz-harminc év múlva. Annyi időnk már nincs. Annyit tehetünk, hogy a jó irányba tereljük őket." Felnézek Felix Finkbeinerre, és mélységesen lenézem Donald Trumpot.