A szociális háló többszereplős, és nem minden esetben jut el egyszerűen az ügyfél a megfelelő helyre – ez a kulcsmondata annak a történetnek, amely az 55 éves, sándorfalvi Mészáros József kálváriáját foglalja össze. A férfi jóhiszeműen járt el, mégis lehetetlen élethelyzetbe került jóformán egyik napról a másikra egy tragédia miatt.



Egyszerű, jogban kevéssé járatos emberről van szó, aki valószínűleg akkor is eltévedt volna a paragrafusok sűrű erdejében, ha jobban beszéli a hivatali bikkfanyelvet. Megjárta ugyanis az ingyenes jogsegélyszolgálatot is, mégsem jutott előbbre az ügye. Csak akkor, amikor megkereste lapunkat, és az újságírói érdeklődés nyomán megmozdultak a hivatali gépezet fogaskerekei. Mondhatnánk, happy end – és abból a szempontból tényleg, hogy egy problémát sikerült megoldani. Az igazán érdekes kérdés viszont szerintem az, hogy ehhez miért van szükség a sajtóra, illetve mi történt volna a nyilvánosság ereje nélkül?



Olyan nincs, hogy valaki semmilyen juttatásra nem jogosult – nyugtatja meg a hivatal a kétségbeesett panaszosért aggódó olvasókat. Nem kétlem, hogy a hivatal munkatársai jó szándékkal, lelkiismeretesen fognak eljárni az ügyében. No de olyan van-e, hogy valaki el sem jut annak kiderítéséig, milyen juttatással lehetne a helyzetén javítani? A választ persze sejtem: nyilván, csak nem tudni, milyen gyakran fordul ez elő. Ennél már csak egy kérdés fontosabb: mit lehetne tenni annak érdekében, hogy minél kevesebben járjanak így?