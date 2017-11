Halottak virága

Évek hosszú sora alatt megtanultuk, hogy túl korán nem szabad mindenszentek, illetve halottak napja előtt kivinni a virágokat, koszorúkat a temetőbe. Mert akkor nagyobb az esélye, hogy valaki ellopja.



A temetőlátogatásunk után egy-két nappal mindig megnézem, megvannak-e. Ért már bennünket meglepetés. Például elvitték a koszorút apukámról. Tavaly a dédszüleim sírjára ültetett, az üzletláncban vásárolt, 200 (!) forintos krizantémot tépte ki valaki a földből. Sokaknak vannak hasonló történeteik. Az ember nem érti, hogy visz rá a lélek bárkit arra, hogy egy sírról lopjon. Legalább a „Nyugodjék békében!" mondatot vennék komolyan a tolvajok. Hiába posztolnak rendőrök sok temető sarkánál, razziáznak a polgárőrök, vagy kamerázzák be az önkormányzatok a sírkerteket, mégis minden évben eltűnik néhány koszorú a nyughelyekről. Az esetek többségében ebből nem lesz ügy. Megelőzésképpen vannak, akik odadrótozzák a sírcsokrokat a fejfákhoz. Az sem atombiztos megoldás, de legalább megnehezíti a tolvajok dolgát.



Egy ismerősöm férjéről halottak napjától függetlenül tűntek el virágok. Sejtette, hogy ki lehet a tettes, mert egy nem is olyan messzire lévő síron fedezte fel többször is a csokrát, de nem állhatott oda az elkövető elé, hogy a szemébe mondja, amit gondol. Nem volt semmilyen bizonyítéka. A rózsára nem volt ráírva a neve. Az nem, de kitalált egy „névjegyet". Minden virág szárába beleszúrt egy színes fejű gombostűt. Így buktatta le a tettest és jól beolvasott neki.



A közösségi oldalon most kering egy fotó, amin egy temetői táblán ez olvasható: „A virág a miénk, az élet a tiétek, a virágot rólunk el ne vigyétek." Kár, hogy valószínűleg ettől a mondattól sem ébred fel a sírokról virágot lopók lelkiismerete...