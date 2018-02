Bevallom, még életemben nem hallottam a halherpeszről, aminek talán az az oka, hogy nem vagyok állatorvos, és a haltenyésztésről is csak annyit tudok, mint egy laikus. Néhány napja aztán azt mondta egy szakember, hogy az említett halbetegség miatt hamarosan visszadrágulhat a halhús korábbi árára, noha januártól csökkentették az áfáját 27-ről 5 százalékra. Bár év elején még úgy tűnt, növekszik a fogyasztás, az árak a KSH szerint is csak 5 százalékkal mérséklődtek. Hová tűnt a különbözet? Hát elvitte a halherpesz – ami a Nébih szerint egyébként nincs is a magyar tavakban.



Kicsit úgy éreztem magam, mint amikor 2017 januárjában a baromfihús áfáját csökkentették, majd rá fél évre ugyanazokkal az árakkal találkoztak a fogyasztók, mint korábban. Akkor a madárinfluenzával magyarázták a jelenséget. Sőt, hozzátették, örüljünk, hogy nem drágult tovább a baromfihús – az áfacsökkentésnek ugyanis sajnos csak ennyi volt az eredménye. Még szerencse, hogy az afrikai sertéspestis nem tett be a magyar disznóknak. Helyette a távol-keleti kereslet növekedése miatt drágult vissza a sertéshús is.



A helyzet a halnál is hasonló. Bár nálunk nincs halherpesz, másutt van, és ott megnőtt a kereslet a jó minőségű magyar hal iránt. Az exportra elszállított hal miatt pedig nálunk is emelkedik az ára: ilyen a piac. Egyrészt büszkélkedhetünk, hogy a magyar hal ilyen kapós lett külföldön – ami egyébként növeli az exportbevételt –, mezei vásárlóként viszont bosszankodunk, hogy már megint buktuk az árcsökkenést.



Már ha eszünk egyáltalán halat a karácsonyi halászlén kívül. Ugyanis hiába egészséges és a hagyományos magyar konyha szerves része, a magyar átlagfogyasztás fejenként még mindig csak 6,5 kiló évente. Hol vagyunk a portugálok több tíz kilójától, de még a tengerrel szintén nem rendelkező cseheknél és a szlovákoknál is kevesebbet eszünk. És ha a halherpeszen múlik, ez nem is nagyon fog növekedni.