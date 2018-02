Hamuban sült SBO-pogácsa

Lassan hozzáedződnek az olvasók, civil bajaimmal zaklatom őket. Az egészségügyről mindenkinek van tapasztalata, olykor nem a legjobb. Az utóbbi napokban, illetve évekkel ezelőtt többször megfordultam a szegedi klinikai SBO-n, vagyis a sürgősségi betegellátó osztályon. A vizsgálatokra még csak-csak bejut időben az ember – persze attól függ, mennyien várnak a sorukra –, a laborleletekre és a zárójelentésre azonban órákat is várhatunk.



Ilyenkor mit tehetünk? Sétálunk, nézelődünk, minden falragaszt többször elolvasunk, ha éjszaka van, próbálunk szundítani kicsit a kemény székeken. Van a váróban egy monitor, amely végtelenítve, ismételve közöl tudnivalókat, például arról, mivel igen, és mivel ne jelentkezzünk a SBO-n, mi az, ami valóban sürgős ellátást követel. Legyünk őszinték, ezt nem nagyon tartjuk be – növelve az orvosok, ápolók leterheltségét –, mert nem értünk hozzá, és első ijedségünkben ez tűnik a legkézenfekvőbb megoldásnak.



A monitoron futó információszolgáltatásnál a várakozásra is gondoltak. Javasolják, vigyünk magunkkal könyvet, újságot vagy különböző okos elektronikai eszközt, hogy jobban múlassuk az időt. Az egyik fehérköpenyes azt mondta – viccesen, nem bántóan – a nála érdeklődőnek: a sürgősségire feltétlenül vinni kell hamuban sült pogácsát, meleg ételt, könyvet és pénzt. Berendezkedve a hosszú, esetenként hajnalig tartó várakozásra.

Az ellátást nem érheti szó: az ápolók és orvosok értik a dolgukat, kedvesek, türelmesek, alaposak. Persze olykor, ha ráérnek, osztogathatnának hamuban sült pogácsát. De nem, inkább majd viszünk mi nekik.