Sajtószabadság nincs, pedig megszűnt a cenzúra. A diktatúra omladozik, még sincs demokrácia. Új mozgalmak alakulnak, még sincs igazi ellenzék. Képviselők interpellálnak, még sincs parlament. Lopva settenkedik a hatalom, mégis félnek az alattvalók – mondta Tamás Gáspár Miklós Szegeden 1989. március 15-én. A tévéfelvételt visszanézve olyan, de olyan déjá vu érzés fogott el, pedig huszonnyolc éve nem is voltam ott azon a Dugonics téri ünnepségen. De a gondolatai máig kísértenek.



Hogyne idézném fel, miután végighallgattam a napokban a mi vezérünk határvadászokhoz intézett szónoklatát. Egy mondatba sűrítve azt mondta ugyanis, hogy a migránsokra is vonatkoznak a jogszabályok, és hogy a valóságot nem írhatja felül semmiféle emberi jogi handabanda. Persze ez a kijelentés elsikkadt sok lufinak feleregetett állami hír közt, de most legalább álljunk meg egy pillanatra!



A szavaknak ugyanis erejük van. A gyorstalpalót végzett rendőröknek tett kijelentésnek pedig különösen azért van súlya, mert – hallottuk – ők a mi végvári vitézeink, vagyis nekik tisztában kell lenniük a jogszabályokkal. Hiszen ők tartatják be azokat, és nem azért, mert éppen megfelelnek valamelyik európai vagy hazai politikus kénye-kedvének, hanem mert törvénybe és nemzetközi egyezményekbe lettek bebetonozva. Persze ha a kormányfő gyomorszorító kinyilatkoztatása nagyobb port kavart volna, nyilván kimagyarázzák. Mint a legutóbbi, etnikai homogenitásra tett megjegyzését, ami – állítják utólag – el sem hangzott, vagy ha mégis, akkor is csak nyelvbotlás lehetett, biztos kulturális egységre gondolt. Még arra is emlékszünk korábbról, hogy nem azt kell nézni, amit a miniszterelnök mond, hanem azt, amit csinál. Azt látjuk.



Mondom, fura utánérzésem van így, a nemzeti ünnep előtt a rendszerváltás hónapjaira visszagondolva.