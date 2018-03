Hanyatt-homlok

Saját tapasztalatainkból születnek a legjobb írások. Persze néha lemondanánk az első kézből született élményről. Mint kollégánk, aki azért ragadtatta magát egy jeges körkép megírására, mert egy takarítatlan járdán hatalmasat szaltózott. Nem beszéltek össze, tudom, mégis kissé hasonló tapasztalatát osztotta meg az interneten egy másik kolléga. Ő pedig arról írt, ahogy egy háztulajdonos a saját havas járdáján állva azon méltatlankodott, a körülmények dacára miért késik egy, a dolgában járó ember.



Néphagyomány Magyarországon, hogy az első lehulló hópehely láttán kitör a világvége-hangulat. Máshol a téli sportokkal, a hóemberépítéssel, a boldog kirándulásokkal társítják a havazást – nálunk a végítélet napjával. Holott nem a csapadékkal van baj. Az emberekkel. Nem szokásom teli szájjal, rögtön az első órában szidni az önkormányzatokat, az állami cégeket, a társas- és magánházakért felelős érintetteket. Képes vagyok egy-két napig türelemmel átvágni a havas járdán, eszembe sem jut őrült módjára menni az autóval. Később azért, nem mondom, nekem is elfogy a türelmem. Amikor napokkal a nagy havazás után egy intézménynél nem tudom biztosan, a parkolóba álltam-e vagy a gyepre, mert még mindig nem látszik a betonszegély. Netán amikor kis híján a kolléga példáját követve a szerencsén múlik, hogy megúszok-e egy látványos hanyatt vagy hasra esést. Vagy amikor a ki tudja hányadik napon is tyúklépésben araszolok az épületek előtti jégen. Szóval az ilyenektől a legnagyobb jóindulat mellett is kicsúszik a számon egy-egy keresetlen mondat.



Söpörjön mindenki a saját háza táján, tartja a mondás. Legyen az magánszemély, cég – akár lapátolhat is, teszem hozzá. Például az alatt a ráérő idő alatt, amíg azon morog: miért lassul le az emberiség a néhány napig tartó havazás következtében.