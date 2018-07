Megdöbbentő módon bántalmaztak egy óvodás kislányt társai egy újbudai intézményben. Az arcát és nemi szervét is összeharapdálták. Míg előbbiről az óvónők értesítették a szülőket, utóbbi csak otthon derült ki. Egy hete magyarázkodik az intézmény, egy hete jelennek meg sorra a cikkek az eset körülményeiről, és egy hete gondolkozom megint azon, hogy mégis milyen világ az, ahol ott sincs biztonságban egy gyerek, ahová egyébként viszonylag nyugodt szívvel kellene elengedni.



Kevés az óvónő, miközben sok a gyerek – védekeznek az érintett intézmény vezetői. Értem őket. Értem, hogy az ő kezük is meg van kötve, és azt is, hogy nem tudnak szétszakadni. Azt már kevésbé, hogy ha korábban is jelezték a szülők, hogy nem stimmel valami a csoporttal, akkor miért kellett megvárni, hogy tényleg komoly baj legyen!? Egy kisgyermek életre szóló sérüléseket szerzett. Megint. Nem először, és nem utoljára. Mert valahogy, legyen szó bármiről, előbb mindig hagyjuk kibontakozni a drámát intézkedés előtt. Valakinek sérülnie kell, hogy ne nézzen mindenki félre, és legalább beszélni elkezdjünk arról, hogy nem mennek rendben a dolgok.



Amikor én gyerek voltam, a környező utcákban négy óvoda is működött. Ma már csak kettő várja nyitott kapukkal a kicsiket, irtózatos túljelentkezés mellett. Biztos vagyok benne, hogy az óvónők, ahogy azt a bölcsődei nevelőknél is tapasztaltam, egytől egyig nagyszerű szakemberek, akik szívvel-lélekkel végzik a dolgukat. De ők is emberek, akiknek – ugyanúgy, mint bárki másnak – megfelelő körülményekre lenne szükségük a munkavégzéshez. Amíg az az általános, hogy két óvónőre akár 30 gyerek is jut, nem lesz könnyebb a helyzetük. Akkor pláne nem, ha a gyerekek többsége otthon sem kap elég figyelmet ahhoz, hogy megtanulja a közösségi létezés alapvető szabályait. Figyeljünk mi is, hogy ők jól figyelhessenek rájuk. Legkevésbé ugyanis a gyerekek felelősek a velük történtekért.