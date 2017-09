Már okos a telefon, a ház, az autó. Mi lesz itt húsz-harminc év múlva? Megjósolhatatlan. Mert a fejlődés üteme folyamatosan növekszik, sőt növekvő ütemben, vagyis exponenciálisan növekszik. Erről beszélt lapunkban korábban Csapó Gergely. A közgazdász úgy érzékeltette a fejlődés ütemét, hogy míg a vezetékes telefonnak hetvenöt évre, a rádiózásnak harmincnyolc évre volt szüksége, hogy elérje az 50 millió felhasználót, a televíziózás tizenhárom év alatt érte el ezt a szintet. Az internet már négy év alatt, az iPod pedig három év alatt vonzott ötvenmilliós felhasználói tábort. Aztán még inkább felgyorsult minden: az Angry Birds telefonos játéknak már csupán harmincöt nap kellett, hogy meglegyen az ötvenmilliós felhasználói tábora. A Pokémon GO okostelefonos játékot pedig 32 millióan töltötték le egy hét alatt csak Amerikában! A szakember szerint a hétmilliárd mobilból kétmilliárd okostelefon, ezért minden adott ahhoz, hogy ha jön egy jó ötlet, azt pár óra alatt akar több százmillió ember el tudja érni.



Nekem a hét híre volt, hogy Kína a környezetszennyezés elleni küzdelem jegyében azt tervezi, betiltja a robbanómotoros autók gyártását és értékesítését. Pontos dátumot nem neveztek meg, csak annyit mondtak, a közeli jövőben életbe lépő intézkedések mély változásokat hoznak az ágazat fejlődésében. A dologhoz hozzátartozik, hogy a kínaiak piacvezetők, hiszen náluk talál gazdára a világon az elektromos autók negyven százaléka.



Persze mi, magyarok is igyekezünk zöldenergia témakörben, csak kicsit másképpen. Mi még ott tartunk, hogy „azért nem lehet nap- és szélerőművekre alapozni, mert áramra éjszaka is szükség van, valamint akkor is, amikor nem fúj a szél". Ezt egy fideszes képviselő mondta a paksi beruházásról szóló parlamenti vitanapon. Itt tartunk. Hasítunk. Nálunk most más a soros projekt.