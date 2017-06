Elveszítettem tavaly a legjobb barátomat. Megrögzött könyves ember volt. Egy éve ilyenkor együtt figyeltük, mi mindent terem a könyvhét, melyik kötetre lesz pénzünk, melyiket visszük haza majd a könyvtárból. Idén biztosan nem hagyná szó nélkül Darvasi Az irodalom ellenségei című kötetét, mert rendre kivágta az újságból a Szív Ernő-tárcáit. Nem győzte dicsérni, mennyi drámát képes belesűríteni ilyen nyúlfarknyi írásba. Kedvelte a rövidke haikukat, maga is sok ilyet írt, bölcseket. Azokból tanultam meg, hogy nem elég jópofán egymás mögé rendezgetni tizenhét szótagot, attól az még nem vers. Meztelen mélységnek kell abban lenni.



És hogy leginkább találni lehet ilyen gyöngyszemeket. Azóta nem bírtam könyvet venni a kezembe; olvasás közben minduntalan elkalandoztak a gondolataim, mit szólna ehhez, kezében a ceruzájával. Biztatna-e, hogy tegyem le, ha nem tetszik, hiszen én nem vagyok profi olvasó. Hiába akartam folytatni a félbehagyott történelmi regényt, hasztalanul próbálkoztam egy bemutatón felfedezett lektűrrel, és az ajándékba kapott memoár is árván maradt.



A véletlenek összjátéka hozta a változást. Egy barátnőmet kísértem ki a temetőbe. Útközben megálltunk a Tisza-parton, mert olyan csodálatosan sütött a nap. Néztük a hullámokat, és barátném Áprily Lajos Március című versét kezdte skandálni: „A nap tüze, látod, / a fürge diákot / a hegyre kicsalta: a csúcsra kiállt. / Csengve, nevetve / kibuggyan a kedve / s egy ős evoét a fénybe kiált." Megbeszélgettük, hogy az evoé örömujjongást jelent, és mi történt? Nem regényeken át tértem vissza a könyvekhez, hanem verseken keresztül.



Alig vártam, hogy felkutassam otthon az idézett sorokat... Pár napra rá egy ismerős félig viccelődve hívta fel a figyelmemet Varjú Tamás hatszavas miniregényeire. Lehet, hogy így kanyarodok vissza a regényekhez? És közben én is találtam hat szót: Madáritatón szajkó billeg. Vendég a sírodon.