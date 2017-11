Hatalmasok?

Néhány hete, amikor a hollywoodi zaklatási botrány kirobbant, bevallom, azt hittem, egy-két nap alatt lecseng a dolog. De nemhogy nem így történt, itthon is egyre nagyobb hullámokat vet. A sorminta szerint korszakos alkotók, sokra tartott, kivételes tehetségű művészek, nagy hatalmú vezetők visszaéléseiről hull le a lepel.



Amikor eszembe jut a dolog, mindig felötlik bennem egy jelenet az első A Gyűrűk Ura-könyvből. Ebben Gandalf, az egyik legfontosabb szereplő, nem hajlandó puszta kézzel hozzáérni a gyűrűhöz, amelyről ekkor még csak sejti, hogy mi lehet: a legnagyobb hatalmú tárgy a világon.



Könnyű lenne azt hinni, hogy maga a gyűrű tartja rettegésben. Ám igazából saját magától fél. Attól, hogy torzzá válik, ha akkora hatalom birtokosa lesz, amit az apró ékszer megadhat. Mert – közhely, de – a hatalom tényleg olyan felelősség, ami nem való mindenkinek. Hiába a tehetség, a sors kegye és a megelőlegezett bizalom, ha aztán belül rothadni kezd, ami kívülről még gyönyörűen csillog. Találkoztam már olyan vezetőkkel, akik ezt pontosan tudták, és olyanokkal is, akik túl hamar szédültek bele önnön nagyszerűségük hirdetésébe.



Mondhatja bárki a zaklatásokra, hogy közös beleegyezéssel történtek, vagy nevezhetjük a bántalmazást pedagógiai módszernek, ettől még ugyanaz marad mind: hatalommal való visszaélés. Mert aki félelemből hagyja magát, az nem hoz szabad döntést, csupán megalázkodva fejet hajt a hatalomnak. Ennek pedig ideje véget vetni. Ugyanis aki tehetsége alapján kiérdemli a hatalmat, az kiérdemli az ezzel járó felelősséget is. Utóbbi pedig bőven túlmutat a saját tettein, hiszen igazából a jövőt tartja a kezében.