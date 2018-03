Hattyúk tava

Kishattyúk úszkálnak egy belvízzel borított szikes legelőn Csanytelek mellett. Van szárcsa is, de az nem olyan nagy szám. A csanyteleki polgármester, aki ezzel a hírrel hívott, úgy emlékszik, gyerekkorában az a rész még nem volt vízállásos terület. Abban, hogy az lett, talán a közeli termálkutak működése játszott szerepet, talán más. Biztosan meg lehetne tudni, hogy mi. Amikor a kicsi belvíztavak nőni kezdenek és összeérnek, idővel ki szokott derülni minden.



Az is, merre kellene elfolynia a víznek, miért nem folyik el, kinek a területén van a zsilip, ki kezeli, miért nem nyitja, mióta ez a helyzet. Nyilvánvalóvá válik, miért muszáj a földekre engedni az egészet – azért, hogy ne a házakba folyjon be. Ha szaporodik a belvíz, kiderül, hogy az autópálya építésekor készült-e terv a víz elvezetésére, elégségesre méretezték-e az átemelőszivattyú kapacitását. Az utóbbi húsz évben jó néhányszor eljött így az igazság pillanata. Számomra az egyik legemlékezetesebb az volt, amikor a makói hagymafesztivált elmosta az eső 2010-ben, és a Hagymaházban arról beszéltek a meghívottak Illés Zoltán államtitkárral, mit lehetne tenni ennyi víz ellen.



Egy tározó például jól jönne. Nem sokkal később már arról írtak az újságok, hogy a vízgazdálkodási társulatok a hibásak. Az állam inkább teljesen átveszi a belvíz elleni védekezés feladatát, hogy hatékonyabb legyen ez a munka, a gazdák pedig ne fizessék tovább a társulatnak az érdekeltségi hozzájárulást. Aztán az államtitkár elvonult, a víz levonult – nem állítom, hogy nem történt semmi, hogy rosszul költik el az erre szánt pénzt, mindenesetre most is nőnek a belvíztavak. Az egyiken költ a hattyú.



Egy kéktói gazdálkodó szerint a víz jó helyen van, ahol ilyenkor összegyűlik – az van rossz helyen, aki ott is gazdálkodna. Kár elvezetni, meg kellene őrizni, hogy nyáron locsolni lehessen vele. Ezt ő meg is tette – a saját területén, olyan gesztussal, mint a földjüket a parasztoknak kimérő reformkori birtokosok. A forradalom – amikor kiderül, kiknek kellene lemondania a hasznukról ahhoz, hogy másoknak ne legyen káruk – még hátravan. Egyszer biztosan eljön a kiegyezés is.