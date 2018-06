Gondoltam, megnézem, hogy szerepel a mi kis szegedi zongoristánk, végül nem tudtam ott hagyni a Dunán a Virtuózok pénteki döntőjét. A klasszikus zenei tehetségkutató már a negyedik évadánál jár, és ahelyett, hogy – mint az ilyen műsorok esetén lenni szokott – vesztene vonzerejéből, ellaposodna, egyre izgalmasabb. Kész szociológiai tanulmány, honnan jönnek ezek az ifjú muzsikusok, milyen nehézségekkel kell megküzdenie több versenyzőnek is. Elszorul az ember szíve, amikor azt látja, a Cziffra Györgyöt példaképének tartó fiatal pesti zongoristának olyan lepusztult, régi pianínója van, amelynek több billentyűje már nem működik, vagy amikor nagy tehetségek arról ábrándoznak, hogy majd most, a műsornak köszönhetően talán lesz egy elfogadható minőségű saját hangszerük. Aranyos volt a pécsi dédnagymamája spenótjáért Németországból hazatérő hegedűs kislány, és sokakat megrendített, amikor az itt tanuló vietnami fiú énekelte nekünk Bánk bán Hazám, hazám… áriáját.



Világsiker lehet a Virtuózok, egy magyar brand, amelyre büszkék lehetünk. Plácido Domingo is a kezdeményezés mellé állt, és egyre több országban szeretnék elindítani a műsor helyi verzióját. Kiderült: a klasszikus zene is lehet izgalmas. Egyre több szponzor is fantáziát lát a versenyben. Ehhez persze az is kell, hogy sikerüljön profi digitális technikával ilyen lélegzetelállítóan látványos show-t csinálni, hiteles művészek vállalják a zsűrizés kimerítő feladatát, és a kiváló zenekar mellett olyan élő legendák is támogassák akár fellépésükkel is a kezdeményezést, mint a versenyzők után muzsikáló Perényi Miklós. Fontos gesztus, hogy Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége idén is fogadta a döntősöket – köztük a győztes szegedit, Balázs-Piri Somát –, akik szombaton a Sándor-palotában koncertet is adtak.



Lehet, hogy ha a stadionokra költött közpénzeknek csak a huszadát a zeneoktatásra, a lepusztult zeneiskolák felújítására, új hangszerek beszerzésére, a hiányzó hangversenytermek felépítésére fordítanánk, az idővel többet hozhatna, mint a szánalmas magyar foci.