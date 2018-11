Bolondos kedvében van az időjárás, bár lassacskán az a normális, ami nem normális. Nem hajlandó jönni az igazi őszi idő, sőt, egyelőre úgy tűnik, mintha a nyár után visszakapcsoltunk volna tavaszba. Hóesést meg majd csak a tévében látunk, nagypapakorunkban pedig büszkén mesélhetjük unokáinknak, hogy bezzeg a mi időnkben, a kőkemény 97-es télen még havat is kellett lapátolni, annyi esett. Nem olvadt ám el másnapra!



Ebben az időben elgondolkodik az ember, hogy nekilásson-e a gumicserének. Olyan szépen süt a nap, nem korai még? Az unásig ismert aranyszabály úgy szól, hogy ha a napi középhőmérséklet hét Celsius-fok alá csökken, akkor már inkább tanácsos téliabroncsokat használni autóinkon.



Az egyszeri autós gondolatai a mágikus hét fok körül forognak, egyik szeme a határidőnaplóján, a másik az időjárás-jelentésen, a harmadik… Az meg nincs, de ha lenne, biztos, hogy a kedvenc gumisának az időbeosztását vizslatná.



Igen ám, de míg megfejtjük ezt a többismeretlenes egyenletet, kimatekozzuk a középhőmérsékletet, hozzáadjuk a totojázási együtthatót, és használjuk a sorban állási szorzót, addigra már bőven késő lesz. Plusz az időjósok is leginkább csak a tegnapi időjárást tudják tutira eltalálni, szóval az ő szavuk sem szentírás, jóval hamarabb is beállhat a zimankó.



Mindennek tetejébe nálunk szinte nemzeti sport a halogatás, sok autós csak akkor kap észbe, amikor már leesett az első hó. Aztán persze jön a fejvesztett kapkodás, meg az őrületes sorok és várakozás a gumisoknál.

Ne várjunk hát tovább, vessük sutba az oktalan ragaszkodást, és merjünk továbblépni! Álljunk oda az autónk elé, és mondjuk ki kerek perec: drága gumik, eljött az idő, nekünk szakítanunk kell!



Vegyünk érzékeny búcsút kedves nyári szettünktől, még utoljára idézzük fel a szép közös emlékeket, és küldjük téli álomra az öregfiúkat! Tavasszal újra találkozunk!