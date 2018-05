Himlőparty

A betegség nem játék – hallom gyerekkorom óta. Van, ami elkerülhető, van, ami nem. Ilyenek a gyerekkori fertőzőbetegségek is: ha közösségbe kerül a gyermek nagy esély van rá, hogy elkapja. Legtöbbjük ellen már van kötelező védőoltás. Sokak szerint az orvostudomány egyik legnagyobb vívmányai ezek, ráadásul ha egy potenciálisan súlyos betegséget meg lehet előzni valamivel, azt meg kell tenni.



Sokan azonban kibúvót keresnek az oltások alól, abban reménykedve, hogy gyermekük nem kapja el a betegséget. Magyarországon többek között kötelező beadatni a kanyaró, a gyermekbénulás, a rózsahimlő, a szamárköhögés és a TBC elleni védőoltást. Ezekért nem kell fizetnie a szülőknek. A vakarózással és pöttyökkel járó bárányhimlő ellen védettség viszont eddig pénztárcába nyúlós volt. Bár nem ez volt a legdrágább, mégis erősen megosztotta a szülőket. Főleg lányos anyáktól hallottam azt, inkább kapja el a kislány most, mint felnőtt korában, amikor például babát vár.



Ez valahol jogos, bár azt sosem értettem, ha mindez megelőzhető, miért kell kitenni a gyermeket kétheti vakarózásnak és elzárásnak. Az meg végképp felfoghatatlan számomra, hogy a szülők szándékosan betegítik meg gyermeküket, és bárányhimlő-partykat szerveznek, csak hogy túl legyenek rajta. Olyat is hallottam, volt aki játszótérre vitte el beteg gyermekét, mert a többi szülő kérte azt, hátha megfertőződnek ők is. Lehet, hogy ritkán vannak szövődmények, de mi van, ha éppen az én gyermekemnél? A fertőzés következménye lehet tüdőgyulladás, májgyulladás súlyos agyvelőgyulladás is. Szóval ez tényleg nem játék...



Mindenesetre jövőre ez már nem lesz kérdés, hisz Magyarországon is a kötelező védőoltások közé kerül, és ingyenessé válik. Így pár év múlva már csak szülinapi-partykat szervezhetnek majd a lelkes anyukák.