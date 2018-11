Hírek Kulináriából

Világbajnokságra készülő szakácsok gyakoroltak a szentesi Központi Konyhán. Ez harminc éve fantasztikusan hangzott volna, ma mindennapos hír. A magyar vendéglátás napos oldaláról tudósít, ahol az elit tényleg a világelithez tartozik; ahol együtt él a halászlé és a finger-food, szívbéli hagyomány és kísérletező kedv formálja egymást, mint víz s a part. A street foodnak, az utcai ételeknek is lett sajátos magyar kultúrája, a Balatonnál versenyük is van a büfék újabb és újabb ötleteinek, miközben a lángos is nemzetközivé lett. Vannak már hazai minőségi és különleges alapanyagok – például Szentes közelében dolgozik az Ehető Különleges Növények vállalkozása, amelynek virágai szintén szerepelnek világversenyeken. És mindez nem öncéllal, néhány lelkes, világot járt szakember vállalkozókedve nyomán működik; a magyar kulináris forradalom nem

a szaporodó szakírók, gasztrobloggerek mikrovilágában zajlik. Vendégek is vannak, akik tudják értékelni a tisztességes árért adott jó minőségű ételt, és olyanok is, akik befizetnek a krimielőadással spékelt vacsorára, és kíváncsiak az „újragondolt" Kádár János-féle krumplilevesre.



Mindez azért is érdekes, mert innen nézve az árnyékos fertály sem tűnik olyan borzasztónak. A vendéglátóipari álláshirdetések persze kortörténeti dokumentumok lesznek húsz év múlva, de most is lehet tanulni belőlük: „Felszolgáló a Tiszavirágba! Téged keresünk, ha folyékonyan beszélsz angolul és szeretsz csapatban dolgozni! Légy mosolygós, precíz és megbízható! Munkatapasztalat előny, de nem feltétel...!" Szeged országosan jegyzett szállodája és étterme, a Gault&Millau étteremkalauz által is elismert vendéglátóhely képesítés nélküli embereket keres – ezt persze így is lehet nézni. És el lehet tűnődni azon, hogy az itt legfontosabbnak tartott képességeket, a biztos nyelvtudást, a csapatmunka szeretetét, a megbízhatóságot, a kedvességet, mosolygást hogyan tanítják ma az iskolában.