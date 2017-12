Hol a pénz?

Pánik van Szegeden az OTP-s bankjegykiadó automaták miatt. És most nem azért, mert kevés fizetés jött, meg amúgy is minden drága, ráadásul jön a karácsony, hanem mert azt a keveset is ellopják valahogy a pechesebbektől. Napok óta terjed a Facebookon, hogy a Csillag téri és a Szillérinél lévő SPAR Áruháznál legalábbis furcsa dolgokat művelnek az automaták. Van, akinek nem adta ki a pénzt az egyik, de a számlájáról levonták az összeget, de olyan is, aki mióta az ATM-nél járt, néha Chiléből próbál vásárolni a kártyájával, pedig nemhogy Dél-Amerikában, de Algyőn se volt már két hónapja. Egyik olvasónk szó szerint azt írta, hogy szerinte valaki vagy valakik lopják a pénzt és a kódokat.



Megkerestük az ügyben a rendőrséget és az OTP-t is. A rendőrök türelmet kértek, de a bank alig két napon belül válaszolt. Azt írták, tudják hogy baj van, de mindenki nyugodjon le, már megoldották a problémát és feljelentést is tettek. Az ügyfelek, akiket meg valakik megvágtak, visszakapják a pénzüket. Valamikor.



Amúgy meg figyeljen mindenki jobban, mert figyelni muszáj, veszélyes világban élünk. Arról viszont egy szó sem esett, hogy hogyan és hova került a lenyúlt pénz. Pedig szerintem a módszer az igazán érdekes, főleg, hogy nem egyedi esetről van szó, sokan dühöngtek mostanában emiatt. Valaki összejátszik valakivel, vagy csak egy kinyúlt pulóveres informatikus zseninek fogyott el a pizzára való, és úgy döntött, hogy ha már tíz éve nem mozdult ki a lakásból, akkor most sem teszi, és távolról próbál pénzt szerezni. Persze ez biztosan hülyeség, de félek, hogy ezek a dolgok sosem derülnek majd ki. A rendőrség nyomoz, a bank kártérít, azt ennyi. Vicces lett volna visszaírni nekik, hogy „Köszönjük, Emese!", csak abból megint baj lenne, mert ugye Emese nem OTP-s. Már az olvasónk sem az.