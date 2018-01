Holnapi csodák

Taposómalom, küzdelem – az átlagembernek sokszor ez jut eszébe a mindennapokról. Ott pedig, ahova még a hétköznapinak mondható problémáknál is több gond jutott, e fogalmak valószínűleg még mélyebb jelentéssel bírnak.



Probléma, gond – ezeket a szavakat írom, de az idei Év Embere Gála szegedi díjazottjára gondolva rögtön el is szégyellem magam. Képtelenség, hogy egy ember ennyit tudjon adni, ha az élet által rámért helyzetet a szó hétköznapi értelmében véve kezeli problémaként! Ez már csak azért is volna lehetetlen, mert előbb-utóbb olyanná válunk magunk is, amilyennek az életet látjuk. Ha következetesen nehéznek, szürkének, örömtelennek éljük meg, akkor – még ha néha fel is vesszük a kesztyűt – idővel magunk is nehézzé, szürkévé és örömtelenné válunk.



Az elmélet tehát megvan, de hogy aztán a valósággal – és magával – ki hogyan küzd meg, az előre nem látható. Épp az a csoda az egészben, hogy bárki válhat hétköznapi hőssé. Lehet, hogy a morcos szomszéd, a fagyoskodó hajléktalan vagy a szájaló, kötözködő, mindenkit bosszantó kamasz lesz a következő.



Az, aki megérti, tovább élni csak úgy lehet, ha a problémákat megtanuljuk feladatokként, kihívásokként látni, és ha elhisszük, holnap reggel megint egy nappal közelebb leszünk a megoldáshoz. Mert aki képes elindulni, az már megtette az út nehezebbik részét. Aki széttárta a karját, hogy repüljön, azt előbb-utóbb szárnyára veszi a szél! Hinni pedig, úgy képzelem, csak ebben szabad, különben nincs holnap. Azok pedig, akik más utat kaptak az élettől, csak egyet tehetnek: csendben figyelnek, alázattal segítenek, és megpróbálják magukévá tenni azt az életigenlést, amiből a mindennapok hősei építkeznek. Nemcsak magukért, hanem a mindannyiunk előtt álló jövőért is. Azért, hogy a csoda előbb-utóbb a hétköznapok részévé válhasson.