A szakember szerint ezekben a napokban trópusiak mifelénk az éjszakák: húsz fok alá nem kúszik a hőmérő higanyszála. Ez nem azért van, mert a megszokottnál nagyobb a hőség, hanem mert páradús és mozdulatlan a levegő, amit így nyilván forróbbnak érzünk, mint amilyen valójában. Mindez persze szerény vigasz annak, aki este álmatlanul forgolódik az ágyában, annak meg pláne, aki nap közben odakint egy építkezésen, vagy épp zárt helyen, mondjuk konyhában dolgozik. És mivel az élet nyáron sem áll le, ez utóbbi sokaknak gondja.



Sok mindent nem tehetünk hőség ellen, legfeljebb vedeljük kartonszámra az ásványvizet, esetleg, ha lehet, alkalmanként pár percre a hűsítő zuhany alá állunk. Esetleg élvezzük a klímaberendezés áldásait, ami tényleg képes kellemessé varázsolni a szoba hőmérsékletét – működtetése viszont nem kevés pénzbe kerül. Érdekes, hogy bár rendkívüli meleg – emlékszem rá – évtizedekkel ezelőtt is előfordult időről időre, akkoriban legalább azzal vigasztaltuk magunkat, hogy ilyenkor nincs fűtésszámla. E helyett most már fizetünk – a hűvösért.



Arról megoszlanak a vélemények, hogy a klímaváltozás mennyiben természetes folyamat, és hogy az emberiség erre milyen erős hatással van pluszban, de arról nincs vita, hogy a jövőben aligha lesznek enyhébbek a nyarak. Ez akkor is így van, így lesz, ha panaszkodunk miatta, meg akkor is, ha nem. Mást nemigen tehetünk, alkalmazkodnunk kell ehhez.