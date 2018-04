Hosszú, drága nyár

Amióta gyerekeim vannak, különösen amióta iskolába járnak, mindig van az évnek egy időszaka, amit legegyszerűbben a rémálom szóval lehet leírni. És most nem magáról a nyári szünetről beszélek, az végül mindig jól sikerül, hanem az azt megelőző időszakról, amikor megpróbálok mind a 11 hétre megfelelő programot szervezni nekik.



Általában összesen két hetet fedünk le a közös nyaralással, mert ennél több szabadságot nem tudunk kivenni. Két-két hetet elvállalnak a nagyszülők, és van még egy hét edzőtábor. Innen kezdődik a fejtörés. Meg a számolgatás. Főleg a számolgatás. A napközis táborokból Szegeden van választék, nem ezzel van a probléma, hanem azzal, hogy a legolcsóbb is majdnem húszezer forintba kerül, fejenként. Nekem három gyerek minél tartalmasabb időtöltését kellene megoldanom, négy hétre. És az sem árt, ha a megoldás annyiba kerül, hogy utána a kéthetes közös időtöltésre is marad valamennyi a családi kasszában.



Tavaly nyáron négy barátnőmmel összefogtunk. Mindegyikőnk heti egy napot vigyázott az összes gyerekre, ezt egy-egy szabadnappal, otthonról dolgozással végül is különösebb nehézségek nélkül meg tudtuk oldani. Ezt valószínűleg legalább két hétig idén is így csináljuk majd.



A tavalyi tapasztalatok alapján pedig már azt is tudom, hogy 13 gyereknek nem érdemes rakott krumplit sütni ebédre, mert valamiért nem elég nekik. Ebéd után még órákig álltam a tűzhely mellett, és sütöttem a palacsintát. A gyerekek persze imádták, a rakott krumplit és a palacsintát is. Valószínűleg ezt kapják idén is, mégiscsak egyszer van nyári szünet egy évben.