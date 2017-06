Hová szüljünk?

Az utóbbi hetekben sokan hüledeztünk a magyar demográfia csúfos állapotán, megszólítva érzem magam az ügyben. Koromnál fogva rálátok a népesedési problémák egyik-másik eredőjére, nincs gyermekem, ezért merem bátran kijelenteni, hogy van némi fogalmam arról, mi a baj. Nyilván egyesek szerint a magamfajták „liberális hülyegyerekek", de szerintem csak realisták. Sokan úgy vagyunk mi, harmincas éveink elején járók, mint a fecskék, oda fészkelünk, ahol a legnagyobb eséllyel életet adhatunk a fiókáknak. Ha például nincs hova és nincs miből, akkor nem nagyon fészkelünk.



Kedves Magyarország Kormánya, Erős és Büszke Ország, az van, hogy a magamfajtának, akihez nem vágott a szüleje lakást, nem nagyon van hova. 100 ezres plusz rezsis másfél szobás albérletbe? Ahová kutyával, gyerekkel amúgy sem mehetnék lakni? Ami „egyetemistáknak", azon belül is többnyire „lányoknak" kiadó? Na ugye. A másik gondunk, hogy mivel sokan nem vagyunk programozók vagy mérnökök, illetve szakmunkásvégzettségünk sincs – és itt ugorjunk vissza a „liberális hülyegyerekek" jelzőre egy pillanatra –, nagyjából annyira biztos a – minőségi – megélhetésünk, mint a kutya vacsorája.



Kedves Magyarország Kormánya, Erős és Büszke Ország, az van ugyanis, hogy a nagy „Úri muriban" Önök olyan gazdasági klímát teremtenek, ami nem a piaci versenynek kedvez. Ezért van kevés magánberuházás, ezért nincs normális kockázati tőkebefektetés, ezért maradt csak az olcsó munkaerő tőkevonzó képességére építő környezet. És ezért is születik kevesebb gyermek. Na ugye.



És bár el kell ismerni, hogy talán a valaha volt legnagyobb anyagi támogatást kapják most azok, akik három gyermeket vállalnak, de biztonságot senki nem kap. Marad a lecsúszástól, a nyomortól való félelem.