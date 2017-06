Hulljon a férgese

Bátor levelet idéztünk múlt héten online felületünkün, amely alapján cikkünk is íródott: egy diszlexiás szegedi gimnazista lány kelt ki a Taigetosz-törvény ellen. Azért hívja így a törvénymódosítást a népnyelv, mert megvonja a tantárgyi felmentés lehetőségét a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekektől. Azóta kiderült, hogy a sajátos nevelési igényű fiatalokat a módosítás nem érinti – idetartoznak a diszlexiások, diszgráfiások és diszkalkuliások is –, de a szegedi diáklány szerint így is elhibázott ez az intézkedés. Bár még nagyon fiatal, már most tudja azt, ami a döntéshozók figyelmét valahogy elkerülte: kényszerre nem gyógyul meg senki. Hiába mondják egy figyelemhiányos gyereknek, hogy most már aztán tessék odafigyelni, legyen motiváltabb – ettől nem történik csoda.



Ígértek persze pénzt, paripát, fegyvert az emberminisztériumból, hivatkoztak szakmai szervezetekre, amelyek a váltást kérték. Felmentés helyett az iskola köteles fejleszteni a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdőket, mondják. Épp az a lényeg, hogy ne legyenek magukra hagyva, és ez működhetne is – de közben ott tartunk, hogy hamarosan már nem szükséges képzett gyógypedagógusnak lenni ahhoz, hogy foglalkozhasson valaki ezekkel a tanulókkal. Azt sem tudjuk, honnan lesz pénz ezután pluszfejlesztésre – arra persze lennének ötleteink, honnan lehetne úgymond átcsoportosítani, de ki kíváncsi rá? Nem arra megy ki tényleg a játék, amire a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke gyanakodik: hogy így tereljék át a diákokat a szakképzésbe? Felmentés nincs, fejlesztés nincs, itt is, ott is becsúszik egy egyeske. Ülj le, fiam-lányom, hülye vagy, menjél szépen át egy gyengébb iskolába! El tudják képzelni, hogy így végződik a sikertörténet? Akkor nem állnak messze a magyar valóságtól.