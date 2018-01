Szerencsére csak elképzelni tudom, milyen az, ha valaki évekig hiába vár a gyermekáldásra. Ha minden hónapban csalódottan veszi tudomásul, hogy megint nem sikerült, és hónapok, évek pofonjai után végül orvoshoz fordul, mert belátja, hogy a természet ehhez már nem elég.



Ott aztán lehet, hogy újabb éveket tölt el fájdalmas beavatkozásokkal, kellemetlen kezelésekkel, és nem marad számára más, mint a remény, hogy egyszer majd sikerül.



Huszonegy százalék. Ma Magyarországon és a világon is átlagosan ennyi az esély arra, hogy egy lombikbébi-eljárás sikerrel végződik, vagyis megszülethet a várva várt gyermek. Nem hangzik túl kecsegtetően, még olyan párok esetében sem, akik tudják, a nullához képest kapják ezt az esélyt.



Tény azonban, hogy ebbe a lehetőségbe is kapaszkodnak, amíg csak lehet. És egyre többen vannak, akiknek ez az egyetlen esélyük, hiszen minden ötödik magyar családnak orvosi segítségre van szüksége a gyermekáldáshoz.



Hogy mi ennek az oka, az megint más kérdés, de egy biztos: nem lehet egyszerűen, egy kézlegyintéssel elintézni, hogy a karrierista, későn szülő nőknek ez a sorsuk. Ők ugyanis csak egy részét teszik ki azoknak, akikhez nem kopogtat a gólya, legalább ennyien vannak azok is, akikről soha nem derül ki, mi a probléma.



Ezek a nők és ezek a párok most még több lehetőséget kapnak a gyermekáldásra, mert az eddiginél jóval több beültetést finanszíroz az egészségbiztosító, így nem kell sok-sok hónapot feleslegesen eltölteniük a várólistán. Ráadásul most már dönthetnek is, állami vagy magánintézményben végeztetik el a kezeléseket.



A privát szférában megszokott színvonallal kell tehát a klinikáknak felvenniük a versenyt – ebben a küzdelemben pedig egyértelmű, hogy csak egy nyertes lehet: a beteg.