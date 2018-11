Benzinlopás volt, van és lesz, nem lehet bekamerázni minden parkolót. Még a múlt század utolsó éveiben történt, hogy egy ötszintes panelházakkal körbevett területen sorra szívták le a parkoló autókból a benzint. Amikor ezt megunták a lakók, úgy döntöttek, kilesik a tolvajt, és akkurátusan be is osztották az éjszakai órákat.



A negyedik vagy ötödik napon – pontosabban éjjel – meghozta eredményét a virrasztás, az ügyeletes meglátta a benzintolvajt. Átcsöngetett a szembe szomszédhoz, meg a kettővel felette lakóhoz, és ahogy kell, tetten érték az elkövetőt. Kannával, rugalmas műanyag csővel, nyitott tanksapkával.



A történet eddig nem példa nélküli, ami ezután következett, inkább. A máskülönben jogtisztelő állampolgárok olyasmit tettek, amit valószínűleg önbíráskodásnak nevez a jog. Nem az történt, hogy a három nagydarab férfi elverte volna a csenevész tolvajt, aki – ahogy ilyenkor lenni szokott – menekülés közben többször is az arcára esik: finomabban oldották meg.



Úgy döntöttek, isznak egyet a sikerre, egyikük felszaladt a pálinkásüvegért, és fordult is gyorsan – négy pohárral. Nem a szokásos magyar pálinkással, inkább olyan orosz vodkással. Töltöttek, maguknak kicsit szerényebben, a tolvajnak bővebben – de neki az addigra már lefejtett benzinből, majd kiadták a jelszót: fenékig! Így is történt, utána hosszú ideig nem lopták az üzemanyagot környékbeli autókból.



A megoldás finom voltáról a tolvajnak más volt a véleménye, mint a három autósnak, pedig kortyolhatott már belőle a korábbi lopások közben. Anélkül nagyon nehéz, és ezt autószerelői tapasztalatból mondom.



A profik a 70-es években az AFIT-nál ezt legálisan és ízlelés nélkül is megoldották, jó ütemben fogva be és engedve el a mozgó cső végét – én soha nem voltam ilyen ügyes. Ezért is állítom: másfél deci benzin egy húzóra kemény dolog.