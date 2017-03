Hyppolit a médiában

Némelyeknek igazán van stílusérzékük. A szabad sajtó napja előtt egy nappal (!) az egyik város egyik önkormányzati képviselője „Botka lakájmédiájának" nevezte a Délmagyart. Mert lapunkban gyakran találkozik városára vonatkozó negatív cikkekkel. Az már nem derült ki, Szeged polgármesterének mi köze van ehhez a másik városhoz, de az indoklás még igaz is lehet.



Ám ne szűkítsük ezt egy városra. Szegeden, Makón, Szentesen és máshol is észrevételezünk, kritikát, javaslatot fogalmazunk meg, vagyis tesszük azt, ami hitünk szerint a sajtó feladata, hogy jobb, kényelmesebb, igazságosabb legyen az itt élők élete. Próbáljuk ellenőrizni a hatalmat, az intézményeket, még ha egyre nehezebben is kapunk válaszokat, vagy egyre többen is „javasolják", miről nem kellene írnunk. Mellette beszámolunk a szép történetekről, követendő példákról. De tiszteletben tartjuk a képviselő úr véleményét, még ha nem is értünk vele egyet. A lakáj ugyanis a gazdájától kapja a fizetését, míg minket – másokkal ellentétben – nem a hatalom és nem egy frissen a piacra tévedt médiamogul tart el. Nekünk nincs „gazdánk", és rengeteg gazdánk van: Önök, kedves Olvasók. Kizárólag az Önök érdekeit tartjuk szem előtt, amikor lapunkat szerkesztjük.



A „lakájozás" egy olyan sajtótájékoztatón hangzott el, ahol nem mi voltunk a téma. Azonban hírportálnak látszó online felületek újságírónak látszó tollnokai „spontán" feltett kérdésére a fenti „spontán" válasz született. Bár a politikusok előszeretettel utasítják vissza ilyenkor a kérdést, mondván, nem ez a meghirdetett téma, ez most valahogy elmaradt. És mit ad Isten, mindkét helyi portálon kísértetiesen hasonló címet kapott a hír, fittyet hányva az eredeti és valóban közérdekű témára. Érdekes kampány kezdődött nálunk. Ebben a kampányban a jelek szerint nem a politikai szereplők küzdenek majd egymással, hanem egyes politikusok a jórészt általuk eltartott médiumok segédcsapatait felhasználva a tőlük független médium, a Délmagyarország ellen kampányolnak majd. Ön pedig, kedves Olvasó, csak kapkodhatja a fejét, ám amíg az Ön véleménye is szabad, eldöntheti, kinek hisz.