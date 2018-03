Ideális világ

Egy ideális világban nagyjából mindenki azt eszi, ami a környéken megterem, és azzal is eteti az állatait. Sok előnye lenne, ha így lenne. Egyrészt a növények, mivel alkalmazkodtak a klímához, az itt élő kártevőkhöz, ellenállóbbá is váltak, így egyrészt kevesebbet kellene öntözni, másrészt kevesebb vegyszer kellene a termesztésükhöz. Az őshonosnak, avagy tájfajtának nevezett növények egészségesebbek, ha „hazai" vidéken teremnek, és tápanyagtartalmuk is magasabb.



Persze a 21. században elvárhatatlan, hogy mondjuk egy finn ember ne akarja megkóstolni a banánt vagy akár a görögdinnyét. De ez még nem jelenti azt, hogy a finn vidéket narancsfákkal telepítsék be. Mi Magyarországon pontosan tudjuk, hogy milyen eredménnyel jár az, ha valaki mérsékelt égövön akar gyapotot termeszteni. Az újításokkal, a kísérletezéssel nincs baj, sőt.



A baj akkor van, ha annak ellenére is erőltetjük olyan növények termesztését, amelyekről már kiderült, hogy vagy a talaj, vagy a csapadékmennyiség, vagy a napsütéses órák száma nem ideális. Vagy ha kiderül, hogy az országon belül van olyan hely, ahol a mienknél ideálisabb. A szója esetében a két Csongrád megyei kísérletező közül az egyik már föladta, a másik még kitart. Neki van oka a reményre, hiszen a tavalyi aszály miatti sikertelen év ellenére az ötéves termésátlaga magasabb volt, mint a dunántúli átlag. Hogy a másik gazdálkodónak miért nem így sikerült, azt nálam okosabbaknak kell megfejteni.



Én mindenesetre csak ritkán, ínyencségként fogyasztom a déligyümölcsöket, inkább a hazait vásárolom, amikor szezonja van. Álmom pedig az, hogy egyszer eljutok néhány olyan országba, ahol ezek teremnek, és a kamion rakterében érlelőgázzal érlelt kivi, mandarin, ananász és banán helyett olyat kóstolok, ami a napsütéstől érett meg. És egy ideális világban a klímaváltozás sem eredményezi azt, hogy ezek a gyümölcsök a saját kertemben megteremjenek.