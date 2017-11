Idegen nyelvek

Biztosan megvan mindenkinek az a kép, amikor az értetlenkedő külföldinek magyarázza külföldön a csak magyarul beszélő turista, hogy szeretne inni egy pohár vizet. Először lassan mondja, szépen artikulálva, hogy „viiiiz", aztán egyre hangosabban, hátha eljut a címzett agyáig. Utána pedig méltatlankodik, hogy ezek itt miért nem értik, mit akar.



Ez ugrott be, amikor tegnap láttam egy hírportálon az egyik szegedi áruházban készült fotót. A megállítótáblán egy magyar felirat arról tájékoztatja a külföldi vásárlókat, hol kaphatják vissza az áfát. Alatta pedig ugyanezt olvashatjuk szintén magyarul, de cirill betűvel. Tehát nem arról van szó, hogy a magyar szöveget lefordították volna oroszra – illetve szerbre, merthogy arra akarták –, hanem arról, hogy leírták a magyar szöveget kiejtés szerint orosz írásjelekkel. A történet bármilyen hihetetlen is, de igaz.



Aki kimaradt a rendszerváltás előtti kötelező oroszórákból, érthető, ha a Google fordítóját veszi igénybe, amikor hirtelen megbízzák egy ilyen feladattal. És nyilván föl se tűnik neki, mekkora marhaságot ír föl egy táblára puszta jó szándékból, ha nem jól állítja be a fordítót. A feliratot gyorsan eltüntették, hogy ne rajtuk röhögjön a fél ország, de azért nagyon kíváncsi lettem volna az oroszul értő szerb vásárlók arcára, amikor elolvasták a feliratot.



Ennél egy fokkal azért jobb, amikor egy japán importjáték használati útmutatójában magyarul próbáltak meg szólni a vevőkhöz. Az útmutató harmadik pontja például így szól: „Futyulim! Felszólít! A játék elektormos, felnőtt nélkül teljesen uldaba" – bármi is legyen az uldaba –, és úgy folytatódik, hogy „Fogjátok a drót alfelét a kéz nagyujja közé és jobb kezetek föl-le mozgat. Jel onnét villany bekapcsol hirtelen smirsli erősen, különben nem jön a villany se át, se hosszú, se tyű". Hát ezzel se sokat tudtak kezdeni a magyar játékosok. De legalább értékeljük a gesztust, hogy igyekeztek a japánok.