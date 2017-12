Magyarországon minden tizedik család el tudna tartani egy tizenegyediket a kidobott élelmiszerekből – taglóz le a környezettudatosabb karácsonyról szóló cikkünk szakértője. Pazarlunk, az összes megtermelt élelmiszer egyharmadát kidobjuk, miközben világszerte egyre többen éheznek.



Nem kell messzire mennünk, hogy lássuk, mekkora a baj. A lapunk által bemutatott rászoruló családok történetei rávilágítanak, hogy nagyon is élő, húsbavágó problémáról van szó. Míg az átlagos családoknál az a kérdés, hogy hány ajándékkal kerüljön több a fa alá, akad, ahol a fűtést sem merik bekapcsolni télen, hiszen minden pénzt elvinne.



Tudom, segíteni talán tényleg nem tud mindenki, de hiszem, hogy már az is számít, ha magunkat képesek vagyunk megfékezni. Ha a saját életünkben rendet rakunk, észrevétlen indul el bennünk a változás, ami – ha lassan is, de – idővel a teljes világképünket átrendezheti. Ha eszünkbe jutnak ezek a történetek, gondoljuk végig, hogy tényleg a szokásosnál is féktelenebb pazarlás hoz-e közelebb egymáshoz, vagy elég, ha megteremtjük magunk körül a csendet, kiszállunk kicsit a mókuskerékből, és – amit olyan ritkán teszünk meg – egymás szemébe nézünk?



Én belevágok. Szerintem nem dől össze a világ, ha idén nem próbálom meg függönymosási kötelezettségtől túlfűtve a létra tetejéről idegbetegen levezényelni a füstölő süti megmentését. Hagyom magam sodródni. Lesz, ami kell, de mértékkel. Nem bolondulok meg többé, és figyelmeztetem magam, hogy van, akinek tényleg rosszabb. Megbecsülöm, amim van, és nem arra koncentrálok, ami nincs, vagy ami nem telik ki az erőmből. Idén abból indulok ki, amit pár napja a neten olvastam: „Nyakunkon a karácsony, pedig a szívünkben lenne a helye."