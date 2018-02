Így szültök ti

Mindenképpen legyen házimozirendszer, jakuzzi, és ne halljam, hogy a másik szobában hogyan szülnek. Ilyen igényeket támasztott egy nő nemrégiben a magyarországi intézettel kapcsolatban, ahol hamarosan világra hozza második gyermekét. Ő nem az angol hercegné, nem is valami amerikai szupersztár, csupán egy huszonéves magyar nő, aki azért, mert a családjának és a férjének van mit a tejbe aprítani, kényszert érez arra, hogy hülyeségekre szórjon milliós nagyságrendben pénzt.



Bár ezt a nyilatkozatot hónapokkal korábban tette, még mindig ez visszhangzik a fejemben, és nem értem. Miközben az átlag magyar örül, ha a személytelen kórterem helyett otthonos szülőszobát kap, és talán még egy kád is rendelkezésre áll, ő kiüríttetné az egész szülészetet, mert zavarja mások szenvedésének a zaja. Úgy kezeli a szülést, mint egy wellnesshétvégét, miközben egy kockázatokkal járó, orvosi felügyeletet igénylő esemény előtt áll.



Miközben nagyanyáink korában még azon aggódtak, hogy a szülő nő vagy a baba túléli-e a család bővülését, úgy érzem, ma már kezdünk átesni a ló túloldalára. Emberségesen, háborítatlanul, otthon vagy éppen luxuskörülmények között akar ma már egyre több nő szülni. Úgy csinálunk, mintha ez is ugyanolyan nap lenne, mint a többi, ami közben romantikus zene szól, élvezzük a pénz adta kényelmet, aztán pedig bekopog a gólya, csőrében a pufók arcú, kipihent babával, és apa meg anya boldogan mosolyognak a békésen szuszogó csomag felett. Pedig aki anya, pontosan tudja, hogy mi sem áll távolabb ettől a képtől.



Igazából az érdekelne, hogy mi történik ezekkel az anyukákkal azután, hogy kifizették a számlát, és elkezdődnek a dolgos mindennapok. A szülőség ugyanis nem a felnőttek igényeiről szól hosszú éveken keresztül. És ha ezt már a szüléskor sem sikerül háttérbe szorítani, azt gondolom, ott bizony súlyos bajok vannak.