Olvasóink több mint kétharmada felesleges pénzkidobásnak tartja a tűzijátékot internetes szavazásunk eredménye szerint. Ezerszer inkább pezsgőt durrantanak szilveszterkor válaszadóink, mint XXXL-es egylövetű bombát, Mars rakétát, Római gyertyát vagy más, különböző fantázianévre keresztelt pörgő, forgó, durranó rakétát.



Gyors, nem reprezentatív felmérésünknek homlokegyenest ellentmondott, amit tegnap tapasztaltunk a pirotechnikai üzletekben, ahol sorban álltak az emberek a szilveszteri tűzijátékért. Most még csak a tízezresek röpködtek. A valódi durrogtatásra december 31-e este hatig kell várniuk a piromániásoknak. Onnantól indulhat az őrület – másnap reggel hatig.



És bár olvasóink többsége tényleg a háta közepére kívánja a szilveszteri durrogtatást, minden afelé mutat, hogy az újévi lövöldözőknek csak a pénztárcájuk szab határt.



Ilyenek vagyunk. Szeretjük a szemet gyönyörködtető, látványos dolgokat. Ez kell nekünk. Az illúzió. Meg a cirkusz. Ha csak pár percre, pár órára is.



Tűzijáték-imádó a magyar. Képes az augusztus huszadikai tízperces lövöldözésért mindenen és mindenkin átgázolni. És próbál az autójával a legközelebb jutni a tűzijáték helyszínéhez, mert az nem lehet, hogy csak pont ő nem talál magának parkolóhelyet. Nem talál. De tülekedik, furakszik. Idén szemtanúja voltam annak, hogyan viselkednek egymással az emberek a nagy szegedi augusztusi tűzijátéknál. Még mindig kiver a víz, ha rágondolok. A végítélet kutyafüle ehhez képest.



A szilveszteri tűzijátékok alkalmával is hasonlóképpen érzek. Hol van már a költő, aki több mint harminc éve úgy búcsúztatta az óévet Szeged belvárosában, hogy a verseskötetéből tépte ki a lapokat – és dobta azokat a feje fölé. Csak szórta, szórta szét a verseit, amelyekért voltak, akik lehajoltak.