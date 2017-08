Ilyen ez a nép

Lecserélték „a nép nem betiltható, de a kormány leváltható" feliratú plakátokat. Nem derült ki, melyik párt hirdetése volt. A Mahir azt állítja, egy magánemberé, de szerintem az azért látszik, az illető politikusként gondolkodik a népről. A nép tényleg egységes véleményű és mentalitású tömeg lenne, amely tűr egy ideig, aztán cselekszik, egy emberként? A fenét. Akinek a családjától az ötvenes években mindent elvett az állam, az nem pont ugyanott áll ebben a tömegben, mint az, akinek szülei uradalmi cselédből téeszalkalmazottak lehettek, ő pedig a hetvenes években már értelmiségi.



Az egyik ragaszkodik a családi örökséghez, vagy csak szelíden benne él. A másik megtagadta, és érzékeny erre. Ehhez a közösséghez szólni úgy, hogy minden tagja mindig jó szívvel hallgassa, elég nehéz. Nem is nagyon próbálkoznak ezzel. Inkább szokás a saját táborhoz beszélni, de úgy, mintha az egésznek szólna a mondanivaló. Minálunk nagyvonalúan eltekintenek afölött, hogy az ember nem szereti, ha mindenáron meg akarják ingatni a hitében; elvárják, hogy végre vegye észre magát: álljon át, és oldódjon fel a mieink lelkesedésében. Szeressen és gyűlöljön, vegye készpénznek, hogy háború van, tábor és zászló, Szent István és Soros György birkózik egymással. Egy ünnepség hivatalos résztvevői nem is emberek: ők a „polgári körös nehéztüzérség".



Ha ez nem tetszik, akkor milyen beszédet hallgatnék? Semmiképp sem egy másik agresszív politikai kultúráét. Radikálisan szelíd beszédre várok, abban bízva, hogy csöndesen, türelmesen sokkal több emberrel lehet szót érteni, szorongókkal és agresszívakkal is. Nekem legalábbis menni szokott. És ahogy elnézem, másnak is. Makón például a fürdőbe érkező román turisták ráállnak a kocsibejárókra. A rendőrök büntetnek, a lakosok szentségelnek, káromkodás van, fogak csikorgatása. A magyar nemzet egyik polgára, Bíró Sándor azonban a minap kiírta a kapujára a fürdővendégek anyanyelvén, hogy legyenek szívesek, ne álljanak már a kapuja elé.



Azóta szabadon hagyják.