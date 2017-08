Mint egy falat kenyér, úgy hiányzott a kormányzatnak a távozó holland nagykövet beszólása. Semmi újat nem állított a tapasztalt diplomata, csak amit már eddig is tudtunk, hogy a király meztelen. Innen üzenem, hogy engem nem sértett meg. Nem ingem, nem veszem magamra. Gajus Scheltema azt merészelte fehéren-feketén kijelenteni: tarthatatlan, hogy Nyugat-Európa korrupt rendszereket pénzel. Merthogy a pénz jelenleg a helyi kormányokhoz folyik, és azt csinálnak vele, amit akarnak.



A mi kormányunk ördögi propagandagépezete ezt az interjút is kifordította. Innentől már egyenes út vezetett odáig, hogy a hazai futsalpályán focizó külgazdasági és külügyminiszter nekiment a nagykövetnek. Parancsra – vagy mert a mi vezérünk őt is bensőjéből vezérli – megszakította a nagyköveti kapcsolatot Hollandiával. És még szerencséjük, hogy nem sorosbérencezte le őket, vagy hadüzenetet nem küldött. Mert ha külpolitikát nem is művel a tárcavezető, legalább úgy csinál, mintha. És a nagykövetségek vezetőinek már úgy adhatta elő a kormány álláspontját – ha nem tudnák betéve –, hogy mennydörögtek az intelmek. Volt abban focis hasonlat, hogy aki ezekben a nehéz, változásoktól meggyötört időkben meghunyászkodik, azt „legyalulják". Meg azt sem átallott idegombolni, hogy bokszzsáknak használnak bennünket. Csakhogy nem szólt ez semmi másról, mint magukról és a módszereikről. Azt is mondhatnám, ez a kormányzati paranoia legújabb fejezete. Mert mi más lenne az, ha mindenkit eltipornak, aki nem ugyanazt a követ fújja?! Ha más a véleménye, és azt még hangoztatni is merészeli? Legyen öntudatos tanár, lejáratjuk, megalázzuk, másik megyében sem kap állást! Szavakész vállalkozó? Kap a nyakába egy jókora adóellenőrzést. Szókimondó újságíró, majd ráküldjük az ellentábor firkászát! Innen üzenjük: ez sem megy a végtelenségig. A király igenis meztelen. Innen üzenjük. Még.