Irmánál is gonoszabb

Kiss my ass, Irma – írták fel szerdán egy floridai vendéglátóhely bedeszkázott ablakára. A helyiek már hozzászoktak, hogy időnként a természet az úr feléjük: lepakolják a homokzsákokat, elfedik az üvegfelületeket, aztán lemennek egy óvóhelyre, vagy elutaznak távolabbi, biztonságos helyekre, és megvárják, míg az éppen arra járó hurrikán kitombolja magát. Legalábbis így tűnik, innen messziről, néhány Facebookon megosztott fénykép alapján. Az embereket kitelepítik, mindenki megmenekül, utána pedig már csak világméretű összefogás kérdése, mikor sikerül mindent újjáépíteni.



Csakhogy vannak magyarok, akik kint ragadtak minden idők legnagyobb hurrikánja útjában. Irma a valaha mért legerősebb szélviharral közelít, és ők ott maradtak, mindenfajta segítség és információ nélkül. Ők azok, akik látják a hurrikánkáosz igazi oldalát – ami minden, csak nem biztató. Miért kell a vihar érkezése előtt négy nappal már törölni minden repülőjáratot? – tesszük fel a kérdést, amikor kiderül, azért nem tudnak hazajönni, mert nincs gép, ami elindulna. Aztán ránézünk a flightradarra, és kiderül, rengeteg gép van még pénteken is a légtérben mozgásban. Ezek szerint egy magyarázat van: nem mindenki ülhet fel azokra. Ahogyan a buszokra, vonatokra sem.



Amikor egy kényelmes karosszékben ülve nézünk különböző katasztrófafilmeket, amelyekben a pénz és a befolyás a rendezőelv abban, ki élhet túl, és ki vész oda, azt gondoljuk, kikapcsoljuk a tévét, vagy kimegyünk a moziból, és magunk mögött hagytuk ezt a képzeletvilágot. Aztán jön egy tragédia, és kiderül, hogy mindez nem csak fikció. Ha baj van, az egyszerű emberen nincs, aki segítsen. Ha idejében észbe kap, talán még talál autót, talán még kap benzint is bele, de ha nem, ő lesz a járulékos veszteség, az egyik szám a halálos áldozatok statisztikájában. Ez Amerika, az álmok hazája. Szeretném hinni, hogy nem ilyen az egész világ, de sajnos már egy ideje nem hiszek a mesékben.