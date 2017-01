Írók lázadása

Betelt a pohár az íróknál is. Kezdjük el kicsiben! elnevezéssel demonstrációt szerveznek január 22-ére, a magyar kultúra napjára a kortárs magyar irodalomért. Nem várható több tízezres tüntetés, nem a költők, regény- és drámaírók, novellisták fogják romba dönteni az Orbán-rezsimet, mégis fontos jelzést adhatnak a kultúrpolitika irányítóinak: túl sok hülyeséget csináltok!



Először az verte ki a biztosítékot, hogy miközben az éves állami könyvtámogatás alig 700 millió forint, egy internetről ingyen elérhető könyvsorozat újrakiadását 600 millióval támogatja a kormányzat. Minden történelemtanár ismeri a jó öreg Borovszky Samut. A Magyarország vármegyéi és városai patinás köteteiben ma is találunk sok hasznos információt, megbízható adatot, de hogy egy több mint százéves kiadványra az adófizetők pénzéből ész nélkül ennyit dobjanak ki az ablakon, az több mint felháborító. Az sem kisebb ügy, hogy az Orbán János Dénes vezette KMTG Előretolt Helyőrség Íróakadémiának 550 milliót juttatnak. Ebből jobbára a Magyar Idők szerzőgárdája oktatja majd a szépreményű írókat. Ezzel még nincs vége, a Schmidt Mária elnökölte közalapítvány is kaphat egymilliárdot, hogy létrehozza az egyetlen magyar Nobel-díjas írónk hagyatékát kezelő Kertész Imre Központot. Csak az a gond, hogy úgy tudtuk, ezzel Kertész már életében a Berlini Művészeti Akadémiát bízta meg, könyveinek gondozója pedig a Magvető Kiadó. Állítólag létezik egy megállapodás az özveggyel, csakhogy tavaly Magda asszony is elhunyt, aki mindezt megerősíthetné.



„Hamarosan ismét a 3T (tiltott, tűrt, támogatott) kultúrpolitikájának ideje jöhet el, amikor a művészet egyik fontos feladatát, hogy tükröt tartson a társadalomnak, nem támogatják" – figyelmeztetett a Vasárnapi Híreknek adott interjúban Pion István költő és slammer, a demonstráció szervezője. Az általa kezdeményezett petíciót már több mint kilencszázan írták alá. Most kiderül, mire mennek az írástudók, ha fellázadnak.