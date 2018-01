Ismerős nyelvek

Az idei évtől ingyenes az első, alapfok fölötti nyelvvizsga bizonyos nyelvekből a 35 év alattiak számára. Régi problémát próbálnak meg a lépéssel megoldani: a végzős egyetemisták 17-20 százaléka hiányzó nyelvvizsgája miatt nem kap diplomát. Ebből az adatból is látszik, hogy komoly lemaradással küzdünk, ha nyelvtanulásról van szó.



Hogy pontosan mit kéne másként csinálni, hogy tényleg a vizsga ára-e a visszatartó erő, nem tudom biztosan. De úgy tűnik, azokban az országokban nincs ezzel semmi gond, amelyekben a nyelvtanulás tényleg a mindennapi élet része, ahol nem szorul kizárólag iskolai keretek közé. Bármilyen csodálatos is például a magyar szinkron, igazából elkényelmesít. Ha a filmeket, a sorozatokat az eredeti nyelven, felirattal néznénk, szórakozás közben is tanulnánk – ez nagyban megkönnyítené a továbbiakat. De számos más, hétköznapi módja is lehet még a nyelvtanulásnak. Ma már rengeteg applikáció vagy netes program közül választhatunk, amelyek akár napi 5-10 perc ráfordítással is eredményt ígérnek. Nemcsak pénz, hanem kreativitás és elszántság kérdése is, hogy lesz-e nyelvvizsgájuk az egyetemistáknak – na meg a társadalom általános hozzáállásáé.



Ha körülnézünk a világban, akkor jól látszik, hogy már ma is nagyon nehéz nyelvtudás nélkül boldogulni. Ahogy telik az idő, úgy pedig nyilván csak nehezebb lesz. Az országot sem kell elhagyni ahhoz, hogy ez így legyen. A legjobb feltételeket kínáló cégek már most megkövetelik a biztos idegen nyelvű kommunikációt. Egyre több vállalatnál zajlik a mindennapi munka a magyartól eltérő nyelven. Aki ebbe nem tud beszállni, az örökre lemaradhat.



Ezért sem ártana belehúzni a középiskolásoknak. Na meg azért, mert a tervek szerint 2020-tól, vagyis két év múlva nyelvvizsga nélkül bekerülni sem lehet majd a felsőoktatásba.