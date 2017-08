Isten lombikja

Nem tudom, kinek mit mond ez a név: Robert Geoffrey Edwards. Ő a lombikmódszer atyja. Neki és a vele együtt dolgozó Patrik Steptoe nőgyógyásznak köszönheti a világon egy fél magyarországnyi gyerek, hogy megszülethetett. Edwards 2010-ben kapott orvosi Nobel-díjat a szervezeten kívüli megtermékenyítés felfedezéséért. A tudomány elismeri a módszert, a katolikus egyház számára viszont nem elfogadható. Tudtuk, hogy így gondolják, de a győri püspök kijelentései most sok-sok lombikos családnak okoztak fájdalmat. A meddő párok, sok katolikus is, utolsó szalmaszálként kapaszkodnak a lombikprogramba. Közülük szerencsére sokan megélhetik többévnyi elkeseredett küzdelem és milliónyi Istenhez szóló fohász után a csodát. S ezek után kit érdekel, hogy is történt a megtermékenyítés. Isten lombikjában mindannyian jól megférünk...



A győri megyés püspök augusztus 20-án azt mondta, hogy a lombikprogram figyelmen kívül hagyja a krisztusi értékrendet. Később egy interjúban pedig azt is olvashattuk, hogy sajnálattal gondol azokra a szülőkre, akik részt vesznek a programban, mert tudatlanságból cselekedtek, és bűnösök, mert a lombikprogram nem járható út az élet továbbadására.



Az interneten nagyon sok lombikbaba szülei kommentelték a püspök kijelentését. Köztük hívő, keresztény emberek is. A családügyi államtitkáron keresztül még a kormány is kiállt a program mellett. A lombikbaba nem klón, nem génmanipulált lény. Ugyanolyan ember, mint a többi. S ha Isten belenéz a babakocsikba, biztosan ugyanúgy mosolyog rájuk is, mint akármelyik kisgyerekre.